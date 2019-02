Lélouma : une mineure de 7 ans violée par un menuisier 

Dans l’après-midi du 25 février dernier, c’est une mineure âgée de 7 ans, nommée Aissatou Lamarana qui a été victime de viol. L’acte s’est produit dans le quartier Petel, commune urbaine de Lélouma.

Selon le père de la victime, l’auteur du viol est un menuisier du nom de Yéro Sadio, âgé de 18 ans. Sur le film du viol, il explique : « La grand-mère des enfants avait donné des chaises au jeune menuisier pour les réparer. Lorsqu’ils se sont rencontrés au marché, le menuisier l’a dit qu’il a fini d’arranger les chaises. Donc, elle a commissionné nos deux enfants, la fille et son jeune-frère du nom de Thierno Baïlo. Arrivés là-bas, le menuisier a dit au petit d’aller acheter des pointes. Dans la foulée, il a profité de l’absence du garçon pour s’enfermer avec la fillette dans sa chambre et il l’a violée. Lorsque mon fils est revenu quelques minutes après, le menuisier a ouvert la porte, il est sorti avec la fille qui pleurait. Après les enfants sont rentrés à la maison. Lorsque sa mère lui a demandé qu’est-ce qui s’est passé, elle a dit à sa mère de ne plus l’a commissionnée là-bas. Car, dira-t-elle, Yéro Sadio l’a conduite dans sa chambre et s’est couché sur elle, avant de lui dire que si elle parle, qu’il va la tuer », explique Mamadou Aliou Bah.

Poursuivant, notre interlocuteur affirme que d’après les expertises, il s’est avéré qu’elle a été violée. « Nous avons amené la fille à l’hôpital et d’après les expertises du médecin légiste, les résultats ont montré qu’elle a été touchée. Moi, j’étais au jardin, ce sont les gens qui s’étaient mobilisés et ils voulaient le lyncher »

Aux dernières nouvelles, le jeune présumé violeur se trouve maintenant dans les locaux de la police, où il est entendu sur PV, avant son déferrement devant la justice.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

+224 620 44 25 83