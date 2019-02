Faranah : désolation dans deux villages suite à des incendies

La semaine qui vient de s’achever a fait tache d’huile de la vie de deux villages de Faranah. Il s’agit du secteur Cisséyah, relevant du district de Souleymania et le secteur de Fantoumania relevant du district de Laminiya Kondéboun, tous de la commune urbaine de Faranah.

Dans la matinée du vendredi 22 février, un incendie s’est déclaré à Cisséyah, une localité située à 15 km de Faranah-centre. Là, plus de trente cases et leurs contenus ont été complètement calcinés. À ceux-ci s’ajoutent deux moyens de déplacement (une moto et un vélo).

Celui de Fantoumania s’est déclaré samedi 23 février 2019 vers 15 heures 30 minutes, au moment où le village était vide de ses habitants. Dans cette localité située à une dizaine de kilomètres du centre-ville, plus de cinquante cases et leurs contenus sont partis en fumée. Des sacs de riz et d’autres vivres ont été emportés par le feu.

Selon nos sources, les feux de brousse seraient à l’origine de ces deux incendies.

Ce mardi 26 février 2019, une équipe composée d’autorités régionales, préfectorales et communales s’est rendue dans ces deux villages pour exprimer sa compassion aux sinistrés.

Le maire de commune urbaine de Faranah nous dépeint les raisons de sa présence dans ces villages sinistrés : « Nous sommes venus rendre visite à nos citoyens. Depuis le vendredi passé, on nous a appelés qu’il y a eu un incendie dans un secteur relevant du district de Souleymania, dans la commune urbaine, qu’il y a eu aussi un incendie samedi toujours, aux environs de 15 heures dans un autre district du nom de Fantoumania. C’est pourquoi aujourd’hui, au nom de l’ensemble des citoyennes et citoyens de Faranah, la mairie, la préfecture et le gouvernorat, nous sommes venus pour vraiment serrer la main aux citoyens, leur exprimer que vraiment nous partageons la même peine. Leur dire que ce qui est arrivé, ce n’est pas eux mais c’est arrivé aux autorités. C’est l’autorité qui souffre aujourd’hui parce que voir aujourd’hui des citoyens qui passent la nuit sous la belle étoile, tout ce qu’ils ont eu pendant la campagne agricole, aujourd’hui tout est parti en cendre. A l’heure qu’il fait, nous tendons la main aux personnes ressources, aux personnes de bonne volonté pour leur venir au secours parce que là où ils sont aujourd’hui, ils n’ont même pas où dormir. Pour cette première visite, nous sommes venus pour évaluer les dégâts et voir maintenant sur quel pied faut-il danser pour leur venir au secours », a souligné le maire Oumar Camara.

Ce phénomène d’incendie prend des proportions inquiétantes à Faranah. Le mercredi 06 février dernier, sept cases sont parties en fumée dans le secteur de Kemodou Gninankarfè, située à 10 km du centre-ville de Faranah.

Lanciné Keita, correspondant à Faranah

