Koloma : le ministre Kourouma annonce que le déguerpissement portant sur les 169,8ha ‘’continuera son cours normal’’ (communiqué)

Le ministre de la Ville et de l’Aménagement du territoire Ibrahima Kourouma, dans un communiqué lu à la télévision nationale et dont copie a été transmise à Mediaguinee, a annoncé que « le déguerpissement en cours porte sur les 169,8ha, destinés aux bâtiments administratifs et aux centres d’affaires entièrement libérés en 1997 et 1998 ». Ajoutant que « les autres lots non concernés par l’opération actuelle feront l’objet de négociations antérieures ». Communiqué…

Mediaguinee