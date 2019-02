Lansana Komara donne le coup d’envoi de la 1ère session de la commission consultative du travail et des lois sociales

Les travaux de la première session de la commission consultative du travail et des lois sociales (CCTLS) 2019, ont démarrés ce mercredi 27 février, à Conakry. C’est le ministre de l’Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle, de l’Emploi et du Travail, Lansana Kamara qui a officiellement lancé lesdits travaux en présence de plusieurs de ses proches collaborateurs.

Durant cinq (5) jours, les participants composés essentiellement des membres de ladite commission consultative se pencheront sur plusieurs projets de textes réglementaires contenus dans le code du travail guinéen.

Selon la présidente de la commission, Hadja Mariama Dogmet Barry, l’enjeu de cette rencontre est grand. Car, dira-t-elle, c’est pour étudier les projets de textes réglementaires contenus dans le code du travail pour mieux éclairer les partenaires sociaux dans leur application.

« Vous savez, le code du travail, c’est une codification, il peut y avoir des ambigüités dans le code. Donc, c’est pour relever ces vides juridiques et ces ambigüités que le législateur a prévu la mise en œuvre des textes réglementaires. Aujourd’hui, ce qui nous tient à cœur, c’est la situation des grèves en Guinée. Donc, le législateur l’a mentionné brièvement et il appartient à l’Etat de prendre les dispositions nécessaires pour reculer les relations professionnelles, afin qu’aucune partie ne soit endommagée. Ensuite, nous allons statuer sur le projet du code de la sécurité sociale qui est aussi caduque et qui mérite d’être révisé. En troisième position, ça sera l’arrêté sur les jours fériés pare qu’il y a eu beaucoup de changements à ce niveau. Donc, nous allons voir ensemble les dates qu’il faudrait mentionnées pour les jours fériés. »

Dans son allocution d’ouverture, le ministre a remercié l’ensemble des parties prenantes à cette première session, avant d’indiquer : « Voilà 4 années écoulées que la commission consultative du travail et des lois sociales n’a pas pu tenir ses sessions ordinaires pour l’examen des projets de texte d’application prévus par le code du travail. Cet état de fait est dû au manque de ressources financières pour le fonctionnement normal de la commission. La présente session aura à examiner plus d’une dizaine de projets de texte d’application, ces textes sont élaborés par notre service technique qu’est la direction nationale de l’emploi, du travail et des lois sociales, assurant aussi conformément aux dispositions du code du travail, le secrétariat technique des travaux de la commission. Les moyens financiers à disposition pour la tenue de cette première session de la commission consultative du travail et des lois sociales étant limités, je vous demande de comprendre les difficultés de l’heure pour que vos efforts consentis au long de ces 5 jours de travaux, permettent à notre département d’aller de l’avant », a dit le ministre Komara.

Poursuivant, il a tenu à préciser : « Pour cette année 2019, si le budget demandé est obtenu, la commission consultative du travail et des lois sociales pourra tenir régulièrement ses sessions pour adopter les 34 textes prévus pour le code du travail. Mes services techniques et l’inspection générale du travail ont dans leur main, plus d’une vingtaine de projets prêts à être soumis lors des travaux des prochaines sessions de la commission. Aussi, en plus des textes d’application prévus par le code du travail de 2014, il y a lieu de se pencher les mois à venir sur les arrêtés d’application issus du code de travail de 1988 qui sont caduques aujourd’hui… »

Youssouf Keita

+224 666 48 71 30