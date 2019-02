Sénégal : la mission d’observation conduite par Cellou Dalein invite à ‘’utiliser les voies légales pour les éventuels recours’’

Les observateurs de la délégation internationale libérale indépendante de l’élection présidentielle sénégalaise du 24 février dernier, à leur tête le Guinéen Cellou Dalein Diallo ont, dans une déclaration en date du 24 février -dont Mediaguinee détient copie-, « félicité les organes de gestion et de supervision des élections pour la bonne organisation du scrutin ».

« La mission rend hommage au peuple sénégalais pour sa maturité politique exemplaire et pour sens élevé de responsabilité mission encourage les acteurs politiques a faire preuve de retenue et de responsabilité et à utiliser les voies légales pour les éventuels recours », signent les observateurs qui ont été reçus par le président sortant Macky Sall.

Mediaguinee