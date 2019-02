Barrage de Koukoutamba : le député de Tougué salue la signature du contrat de construction

Le député uninominal de la préfecture de Tougué -issu de l’UFDG- Dr Alpha Mamadou Baldé vient de prononcer sur la récente de signature du contrat commercial du projet d’aménagement hydroélectrique de Koukoutamba entre l’organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS) et la société chinoise « Sinohydro ».

Interrogé, il dit s’est heureux de cette signature dont le coût de réalisation est estimé à plus de 812 millions de dollars américains.

« Effectivement, j’ai participé à la cérémonie de signature du contrat à Conakry et j’ai été très satisfait de constater des progrès réalisés. Le lancement de l’appel d’offre a eu lieu en 2016, nous avons eu trois ans de retard à cause de certaines considérations dans la procédure de passation des marchés. Finalement, c’est la société sinohydro qui a eu le marché. Cette société a pris l’engament de trouver le financement nécessaire avec Eximbank de Chine pour financer le barrage et surtout la construction de la route Labé-Tougué d’une longueur de 150 km, et la réalisation d’un pont sur le Bafing d’une longueur de 180 mètres, permettant de relier Tougué à Dinguiraye directement. Nous nous réjouissons de cette avancée et nous attendons la suite des événements, notamment la pause de la première pierre et de la réalisation de l’ouvrage. Nous, nous sommes rassurés qu’à la réalisation imminente parce que vu le retard, la société a pris l’engagement de démarrer immédiatement les travaux », dira-t-il entre autres.

Tidiane Diallo, correspondant à Labé

