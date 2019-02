Débélé : Rusal/CBK fait un don de fournitures scolaires et de matériels bureautiques à Mambia et Friguiagbé

La compagnie minière Rusal/CBK a offert hier, mercredi 27 février 2019, un important lot de fournitures aux établissements scolaires de Débélé et de Mambia, ainsi que des matériels bureautiques pour les besoins de l’administration des sous-préfectures de Mambia et de Friguiagbé. La cérémonie de remise du don a eu lieu au lycée de Débélé, en présence du préfet de Kindia, N’Fansoumane Touré, des autorités locales, des élus locaux, du Directeur Général de Rusal/CBK, Petr GAEVSKY, ainsi que de plusieurs responsables de la compagnie.

Ce sont des dictionnaires, des cahiers, des règles, des ballons, des imprimantes et plusieurs autres objets qui ont été remis aux autorités. Du matériel destiné aux élèves et enseignants pour l’amélioration de leur condition de travail et d’apprentissage.

Dans son discours de bienvenue, le sous-préfet de Mambia, Labilé 2 Loua, a loué les efforts des responsables de la compagnie Rusal/CBK pour leur appui considérable aux populations de sa zone de juridiction. « Nous sommes fiers de dire que ce don qui vient s’ajouter à d’autres aura un impact sur la qualité de la formation des élèves, de travail des enseignants et de la population », a dit le sous-préfet.

Parmi les autres actions de la compagnie minière en faveur des collectivités, citées par le sous-préfet il y a la construction de nombreuses écoles, la restauration des infrastructures administratives, l’appui à la jeunesse, la réalisation de forages dans plusieurs villages, l’appui financier aux groupes féminins et aux confessions religieuses, etc. « La réalisation de toutes ces actions a été rendue possible grâce au climat de paix, de solidarité, de concorde sociale et de bonne coopération existant entre toutes les couches », a insisté Labilé 2 Loua qui promet une bonne utilisation du matériel.

De son côté, le Directeur Général de Rusal/CBK, Petr GAEVSKY a, au nom du Directeur Général de Rusal, profité de l’occasion pour rappeler que depuis leur installation en Guinée, il y a 17 ans, Rusal a toujours apporté sa contribution pour le rayonnement de l’éducation dans notre pays en général et à Kindia en particulier. «Parmi les projets de soutien à l’éducation mis en œuvre par notre société dans la région de Kindia, nous pouvons citer la reconstruction et l’équipement d’une école primaire dans la cité de Débélé, en 2011, et la construction d’un nouveau lycée de 12 classes en 2012-2016, l’achèvement de la construction d’une nouvelle école primaire à Balaya, dans la sous-préfecture de Friguiagbé », a cité le DG de Rusa/CBK.

Profitant de l’occasion, Petr GAEVSKY, a promis que dans les mois à venir, ils achèveront la construction et l’équipement de deux nouvelles écoles primaires à Mambia et Friguiagbé. Des actions qui vont s’ajouter au programme éducation « Bourse Rusal 2018 » qui était l’une des priorités de la société. Dans ce cadre, Petr GAEVSKY a rappelé que les 101 lauréats dont 13 filles qui ont été sélectionnés ont démarré leur cours gratuitement dans les universités russes. « Les coûts associés aux frais de scolarité, de voyage et d’hébergement des étudiants seront entièrement pris en charge par Rusal. C’est un programme conçu pour six ans et qui coutera 8 millions de dollars américain », a dit le DG de Rusal.

Au nom de la Direction Préfectoral de l’Education de Kindia, la directrice sous-préfectorale de l’Education de Mambia, madame Mariama Sadio Sow, a vivement remercié la société Rusal. « Nous souhaitons que ces actions se pérennisent ; car, elles contribuent au développement des écoles à Mambia », dit-elle.

Abondant dans le même sens, le préfet de Kindia, N’Fansoumane Touré a aussi salué la compagnie Rusal qui, souligne-t-il, ne cesse d’assister les populations de Kindia pour son épanouissement. « Il y a déjà plus de 15 ans, la CBK fait des gros investissements dans le développement du secteur éducatif de Kindia, notamment à Mambia et à Friguiabgé pour accompagner les élèves à s’armer de la culture de l’excellence, à se concentrer dans les études afin d’avoir des résultats qui vont susciter un motif de fierté pour une garantie de l’avenir », a indiqué N’Fansoumane Touré.

Enfin, le préfet a exalté la coopération entre la Guinée et la Russie sous les magistères des Présidents Alpha Condé et Vladmir Poutine, avant d’exprimer la gratitude des populations de Kindia à l’endroit de la société Rusal/CBK.