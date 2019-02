Sur sa page officielle Facebook, le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée (Slecg) piloté par Aboubacar Soumah a annoncé qu’une nouvelle grève sera enclenchée en mars pour ‘’refus catégorique du gouvernement de respecter le protocole d’accord du 10 janvier dernier

Le Bureau Exécutif National du SLECG informe l’ensemble des Enseignantes et Enseignants de Guinée de prendre toutes les dispositions nécessaires à compter du 1er Mars 2019 pour une nouvelle grève générale et illimitée qu’il déclenchera d’ici une semaine sur toute l’étendue du territoire nationale.

Vu le refus catégorique du gouvernement de respecter le protocole d’accord du 10 Janvier 2019.

Par conséquent, le Bureau Exécutif National du SLECG prend en témoin les Parents d’élèves, les élèves , l’opinion nationale et internationale des agissements du gouvernement qui ne ménage aucun effort dans le but de satisfaire à la revendication du SLECG.

Par la même occasion, le Bureau Exécutif demande à tous ses généraux des structures à la base de resserrer les rangs et de se tenir prêts.

Pour le Bureau Exécutif National

Le Secrétariat Général.

*la rédaction de Mediaguinee rappelle que le texte a été reproduit tel qu’il a été trouvé