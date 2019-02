La Société Orange Guinée présente ses quatre services inclus d’Orange Money Pro aux entreprises

Dans le but de faciliter les transactions financières pour ses abonnés avec le service Orange Money, la société de téléphonie Orange Guinée a, au cours d’un salon organisé ce jeudi, procédé à la présentation de quatre nouveaux services inclus dans la prestation Orange Money Pro.

Au cours de cette rencontre qui a regroupé une cinquantaine d’entreprises et de PME, les explications et la projection d’une vidéo-témoignages ont permis aux responsables des différentes entreprises présentent et les responsables d’Orange Guinée d’échanger autour des quatre nouveaux services d’Orange Money Pro à savoir : le paiement en masse; paiement marchand; paiement en ligne et accès à ma banque qui vont permettre aux abonnés et entreprises de gérer leurs fonds et faire des paiements de façon digitale en toute simplicité et en toute sécurité.

Selon, le Directeur général d’Orange finance mobile Guinée, Sékou Amadou Bah, « l’objectif de cette rencontre du monde des affaires en Guinée, les entreprises qu’elles soient informelles ou formelles. Les petites et moyennes entreprises, les grands comptes pour leur expliquer nos solutions business. Expliquer comment nous pouvons les accompagner dans la transformation digitale des entreprises, qui est à la mode dans tout le monde entier. Leur présenter toutes nos solutions de paiement numérique que nous avons. Leur expliquer que les solutions peuvent apporter de la valeur à leur business et qui sont simples. Nous voulons les écouter aussi sur leurs besoins et aussi indiquer que nous avons des solutions adaptées à leurs besoins… »

Poursuivant, il a précisé : « Pour les entreprises qui font du E-commerce, nous pensons que la solution web paiement est adaptée. Pour les entreprises qui, aujourd’hui, ont des salariés dans tout le pays, comme les sociétés de gardiennage, nous avons les solutions paiements en masse qui permettent de payer plus de 5000 personnes en un click et de faire en sorte que tous vos salariés puissent recevoir leurs salaires où ils sont. Et d’aller dans n’importe quel point de nos 26 000 points de vente. Je pense que c’est un gain très utile pour ces entreprises là », a-t-il ajouté.

Par ailleurs, il a indiqué : « Nous espérons qu’à la sortie de ce salon, nous aurons pu les convaincre que nos solutions sont les meilleures. Nous voulons nous positionner en Guinée comme le moyen de paiement préféré des Guinéens« .

Elisa Camara

+224 654 95 73 22