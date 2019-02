Labé/ Djély Balla Dabo écope de 18 ans prison pour le meurtre de Fatou : ‘’c’est Satan qui a eu le dessus sur moi’’

Poursuivi pour meurtre et coups et blessures volontaires depuis le vendredi 19 octobre dernier, Djély Balla Dabo a été situé mardi sur son sort. Reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés, le tribunal de première instance de Labé l’a condamné à une peine de 18 ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté de 12 ans. Pour rappel, ce drame s’est produit dans le quartier Dow-Saré, commune urbaine de Labé.

Interrogé, le bourreau de dame Fatou Camara relate :« c’est Satan qui a eu le dessus sur moi, Fatou était avec son ami devant notre maison. Je lui ai la dit de quitter, elle était avec une de ses amis. Après quelques disputes, elle m’a dit qu’elle en a marre, elle est partie chez elle prendre un pilon et est revenue avec son frère Lansaré. J’ai pris la fuite espérant que les services de sécurité qui étaient à la banque allaient les empêcher de monter à l’étage. A ma grande surprise, ils sont montés. Lorsque j’ai vu Fatou, je suis sorti pour qu’elle ne brise pas les vitres, elle m’a pris au collet, immédiatement elle est tombée. Lorsque je cherchais à me détacher d’elle, son frère m’a donné deux coups à l’estomac. Je me suis retourné, j’ai également poignardé son frère. Après mon acte, je suis me rendu à la sûreté. C’est là-bas que j’ai appris qu’elle est morte. Ce n’était pas mon intention de l’assassiner. Je demande pardon », explique Djély Balla Dabo.

Prenant la parole le substitut du procureur à rappeler que la dame reçu 5 coups. Avant de demander à Djély balla s’il savait qu’en poignardant la femme elle allait mourir, l’incriminé a répondu par l’affirmatif.

Appelé à la barre, le rescapé de cette agression, Boubacar Lansaré Camara qui d’ailleurs avait été également poignardé au ventre avant d’être blessé à la main gauche témoigne : « le vendredi 19 octobre dernier, j’étais aux toilettes pour prendre un bain. Lorsque j’ai fini de me déshabiller, j’ai entendu une dispute entre ma jeune-sœur et Djély Balla. Quelques minutes après, une nièce est venue dire : ‘’tonton Lansaré, on vous demande. Je me suis dit peut-être c’est à cause de cette dispute. Le temps pour moi de m’habiller elle est revenue. J’ai juste porté mon pantalon et ma chemise. A mon arrivée devant la banque, l’amie de ma sœur m’a dit Djély Balla a giflé Fatou ils sont monté à l’étage. En montant, j’ai franchi les 5 premiers escaliers, je n’ai entendu aucun bruit. Arrivé devant sa chambre j’ai vue Djely Balla l’a poignardée par deux fois. Fatou ne réagissait même pas. Pris de peur, j’ai cherché partout et je suis tombé sur une tige aluminium c’est avec ça que je l’ai frappé. Après, il a laissé ma jeune-sœur et s’est retourné vers moi et ma poignardé. Et quand il a voulu me poignarder une seconde fois, je me suis protégé avec ma mains gauche et j’ai pris la fuite. Je serai transporté à l’hôpital. 10 minutes après, ma jeune-sœur a été envoyée. C’est après que j’ai appris qu’elle était morte ».

Dans la foulée, le substitut du procureur Magassouba Mamoudou, a déclaré que Djely Balla a agi intentionnellement avant de requérir une peine de 30 ans de réclusion criminelle. Quant à l’avocat du prévenu, il a demandé au président du tribunal de requalifier l’affaire de meurtre en coups et blessures involontaires ayant entraîné la mort. Après une pause de plus de 30 minutes, le tribunal tranché : « Le tribunal, après en avoir délibéré, sur l’action publique déclare Djély Balla Dabo coupable de crime de meurtre et de délit de coups et blessures volontaires, le condamne à 18 ans de réclusion criminelle et fixe la période de sûreté à 12 ans (…) » affirme le juge Laye Kourouma.

Considéré comme un déréglé mental, il s’est avéré d’après les expertises des médecins légistes que Djély Balla ne souffre d’aucune démence.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

