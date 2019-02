L’Espagne, pays avec la meilleure santé au monde, France 12è, Japon 4è, Etats-Unis 35è… et Chine 52è

L’Espagne est le pays du monde avec la meilleure santé, selon l’index 2019 de Bloomberg, publié dimanche 24 février. Elle devance l’Italie et l’Islande. De son côté, la France se classe en 12e position.

Pour bâtir son classement, le groupe financier américain s’est basé sur plusieurs critères, tels que l’espérance de vie, la consommation de tabac et d’alcool, l’obésité, la pratique d’une activité physique, ou encore des facteurs environnementaux, comme l’accès à l’eau potable ou à des équipements sanitaires.

These are the world's healthiest countries https://t.co/t7Dr0FhlUQ — Bloomberg (@business) February 24, 2019

Par rapport à 2017, année de la dernière étude sur le sujet, l’Espagne a gagné cinq places et détrône l’Italie, en tête il y a deux ans. Une performance qui s’explique de deux façons. D’une part, en Espagne, «les soins de base sont essentiellement fournis par des prestataires publics, des médecins de famille spécialisés et des infirmières auxiliaires, qui fournissent des services préventifs aux enfants, aux femmes et aux personnes âgés», explique l’Observatoire européen des systèmes et des politiques de santé, qui note également une baisse du nombre de maladies cardiovasculaires et de décès par cancer au cours de la dernière décennie.

D’autre part, le régime alimentaire méditerranéen y est également pour beaucoup. «Enrichi par de l’huile d’olive vierge extra ou des noix, il réduit le risque d’accidents cardiovasculaires par rapport à un régime pauvre en graisses», précise une étude de l’école de médecine de l’Université de Navarra, dans le nord de l’Espagne.

SIX PAYS EUROPÉENS DANS LE TOP 10

Dans le sillage des deux pays latins, les Etats européennes trustent les premières positions du classement de Bloomberg. Ils sont six dans le top 10. En plus de l’Espagne et de l’Italie, on trouve l’Islande en 3e place, la Suisse 5e, la Suède 6e et la Norvège 9e. Et si l’on élargit au top 20, treize pays du Vieux Continent y sont présents.

Le Japon se positionne comme la première nation non-Européenne du classement, avec sa 4e place. Le pays du Soleil Levant reste tout de même la nation où l’espérance de vie est la plus élevée (83,7 ans), mais plus pour très longtemps. Selon une étude de l’Institut pour la mesure et l’évaluation de la santé de l’Université de Washington, le Japon sera dépassé en 2040 par… l’Espagne (85,8 ans pour le pays de la péninsule ibérique contre 85,7 ans pour l’archipel nippon).

LES ETATS-UNIS SEULEMENT 35E

De leur côté, les deux premières puissances mondiales, les Etats-Unis et la Chine, ne se classent respectivement qu’en 35e et 52e positions. Un mauvais classement qui s’explique, pour le pays de l’Oncle Sam, par une espérance de vie qui chute, à cause de la hausse des décès par overdose de drogues et des suicides.

Parmi les 169 pays de la planète évalués, ce sont les Etats d’Afrique subsaharienne qui occupent les dernières positions du palmarès. Sur les 30 moins bons élèves du classement, 27 proviennent de cette région du monde. Ils sont accompagnés d’Haïti, de l’Afghanistan et du Yémen.

