12 km de routes à Beyla : la touche BEGEC, le préfet ‘’satisfait de l’évolution des travaux’’

Lancés récemment par le président de la République, Professeur Alpha Condé, les travaux de construction de plus de 12 km de routes de la commune urbaine de Beyla, au sud du pays, avancent à grand pas. C’est le constat qui se dégage du passage de notre équipe de reportage.

Sur place, c’est la société BEGEC qui exécute lesdits travaux pour une durée de 18 mois, comme l’indique le cahier de charge.

Interrogé, le préfet de la localité, Mohamed Lamine Cissé, préfet s’est réjoui du niveau d’évolution des travaux.

Selon lui, la fin des travaux en cours permettra le à désenclavement de la ville de Beyla. « Je suis très satisfait de l’évolution de cette activité qui va permettre à ma préfecture de bénéficier des routes dignes de nom. Beaucoup avaient pensé depuis le lancement de ces travaux par le président Alpha Condé que tout s’arrêterait et que c’était une simple annonce. Mais heureusement aujourd’hui, les réalités sont palpables sur le terrain. En ce qui concerne l’entreprise qui exécute les travaux, j’ai l’assurance que la durée du contrat sera respectée. Et les travaux se feront dans les normes comme vous le constatez déjà », dit-il.

Pour les habitants de Beyla, l’évolution de ce chantier est un ouf de soulagement. « Nous les Beylakas, nous n’avions jamais bénéficié d’un tel projet. Je suis très émue de voir ce changement dans ma ville natale. Toute fois, nous souhaitons que les travaux continuent sur cette lancée », explique la présidente des femmes de Beyla.

De son côté, Pathé Diallo, coordinateur de BEGEC dans la zone de Lola et Beyla est revenu sur le niveau d’avancement des travaux en ces termes : « Nous avons 7700 mètres linéaires dégagés. Sur les 7700 mètres dégagés, nous avons 4100 mètres dégagés et profilés, c’est-à-dire remis en forme et prêts à recevoir la couche de fondation. Nous avons environ 8000 mètres linéaires de caniveaux et des ouvrages hydrologiques qui, mis bout en bout, peuvent aller à 400 mètres linéaires », a-t-il expliqué.

Ces travaux qui doivent durer 18 mois sont financés à hauteur de 109 milliards francs guinéens par l’Etat à travers le budget national de développement (BND).

Amara Souza Soumaoro, de retour de Beyla