Armée : la Guinée décore à titre posthume ses trois soldats lâchement tués au Mali

Le gouvernement guinéen a décoré à titre posthume ce vendredi 1er mars les trois soldats guinéens tués au Mali le 22 février dernier. L’adjudant chef Ismaël Bangoura et les sergents-chefs Michel Théa et Yves Haba ont donc reçu à titre posthume la médaille commémorative guinéenne pour leur participation à la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MUNISMA).

Cette cérémonie commémorative s’est déroulée à la base aérienne de l’armée guinéenne en présence du Premier ministre, du ministre d’Etat de la Défense nationale, du représentant du système des Nations Unies, de celui de l’ambassade du Mali en Guinée et des familles des trois victimes.

Dans son discours de circonstance, le ministre guinéen de la Défense nationale a tenu à rassurer que les victimes ne seront pas publiées par le gouvernement guinéen : « Nos trois soldats ont été froidement assassinés par des gens qui ont choisi la barbarie, la méchanceté, la violence et la haine comme moyen d’expression et de substance. J’exprime donc ma compassion aux familles des victimes et les rassurer de notre soutien. Les auteurs de cette barbarie, ne nous trompons pas, font partie intégrante des bandes des hors la loi, qui sèment la terreur sur le territoire de la République du Mali et des pays de la bande sahélo-saharienne. Nous comprenons la souffrance des familles des victimes, nous partageons votre douleur et votre chagrin. Soyez rassurés que l’armée guinéenne restera toujours à vos côtés », a rassuré le Dr Mohamed Diané.

Dans un discours pathétique et plein de tristesse, le représentant du système des Nations-Unies à cette cérémonie a exprimé les condoléances de la communauté internationale. Pour le Dr Georges Ki-Zerbo, les trois soldats sont tombés dans l’accomplissement du devoir suprême.

« Les trois soldats sont tombés dans l’accomplissement du sacrifice ultime, du devoir suprême. Ils ont à ce titre mérité de la Nation, mérité de l’Afrique, mérité de la communauté internationale. L’organisation des Nations Unies et l’assemble de la communauté internationale s’inclinent donc pieusement devant leurs dépouilles et fait de ce deuil, un deuil de tout le système des Nations Unies », a-t-il dit.

Les trois familles éplorées ont chacune désigné un représentant pour dire leurs messages. A tour de rôle, chaque famille a remercié le gouvernement guinéen pour les hommages rendus aux trois défunts.

Après cette cérémonie, le corps l’adjudant Ismaël Bangoura a pris la direction de Boffa pour y être inhumé tandis que les dépouilles des sergents Chefs Michel Théa et Yves Haba ont rejoint le cimetière de Cameroun.

Thierno Sadou Diallo