Justice : le tribunal de Dixinn se prononce en faveur de l’Etat dans l’affaire Kaporo-rails/Kipé 2

La section civile du tribunal de première instance de Dixinn a débouté ce vendredi les occupants de la zone de Kaporo-rails et Kipé 2 qui fait actuellement l’objet de déguerpissement de la part de l’Etat. En plus de se voir déboutés, les demandeurs ont été condamnés au paiement de 500 millions de francs guinéens à l’Etat à titre de dommages et intérêts.

Les avocats des occupants de Kipé 2 ont annoncé qu’ils vont relever appel de la décision. L’un d’entre eux, Me Salifou Béavogui, a aussi indiqué que le collectif des avocats n’exclue pas d’attaquer devant la Cour suprême le décret numéro 21, pris en 1989 et qui a motivé la décision rendue ce vendredi par la juge Hawa Soumah.

En revanche, l’avocat de l’Etat, Me Seriba Mory Kanté, estime que le droit a été dit dans cette affaire. L’avocat estime que les demandeurs ont tapé à la mauvaise porte en saisissant un juge civil sur cette affaire qui tourne autour d’une décision administrative (le décret de 1989).

Issa