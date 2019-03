Kankan : deux des plus anciennes écoles dotées d’un terrain de foot moderne...

Construites dans les »années 50 », les écoles primaires Dramé Oumar1 et 2, viennent d’être dotées pour la première fois d’un terrain de football moderne pourvues de deux poteaux flambant neufs, deux bancs de touche et une soixantaine de maillots de jeu pour les élèves. L’initiative est de la Banque de Développement de Guinée ‘’BDG’’, à travers sa directrice générale adjointe Mme TOURE Fatoumata en partenariat avec le club de West Ham United. La mise à disposition de ce don aux responsables desdits établissements d’enseignement élémentaire a eu lieu mercredi 27 février dernier en présence des autorités préfectorales de l’éducation.

C’est le coordinateur aux projets de la Banque de Développement de Guinée Hamidou DIALLO et le représentant du club de West Ham United Peter SOPER qui ont donné le coup d’envoi du premier match de gala sur ledit terrain, qui a opposé les élèves des deux établissements bénéficiaires.

Sur les raisons du choix porté sur ces deux écoles, Hamidou Diallo a déclaré que « le choix porté sur Dramé Oumar1 et 2 n’est pas fortuit en ce sens que ces deux écoles sont parmi les plus anciens établissements d’enseignement élémentaire de la ville et qui ont formé plusieurs hauts cadres de ce pays dont l’actuelle première Dame de la république Hadja Djènè Kaba Condé.

« Outre ce don de charité, on avait prévu beaucoup de projets pour l’école primaire Dramé Oumar1 notamment la rénovation des deux bâtiments A et B que compte l’école, la construction d’une bibliothèque moderne et un forage mais le temps nous a fait défaut mais sachez une chose qu’on va revenir », a-t-il renchéri.

Emu par ce bijou que son école vient de bénéficier, Fodé Bangaly Fofana, le directeur de l’école primaire Dramé Oumar1 a tout d’abord remercié les donateurs avant d’inviter d’autres personnes de bonne volonté dont les anciens élèves de ces deux établissements dont la plupart occupent aujourd’hui de hautes fonctions dans notre pays et ailleurs, à en faire autant afin que ces deux écoles puissent enfin être plus attractives.

Pour sa part le chef de la section pédagogique du secondaire Souleymane Daffé a, au nom du D.P.E de Kankan rassuré que ce don sera utilisé à bon escient, ce dans l’intérêt supérieurs des élèves que sont les principaux concernés.

A rappeler que malgré ce geste, l’école primaire Dramé Oumar1 n’est pas encore la tête hors de l’eau. Car sur les deux bâtiments que compte cet établissement qui a formé tant de cadres de ce pays, seul un est, de nos jours, opérationnel. Et ce, avec plus de 1600 élèves.

Alpha Oumar Koita, correspondant à Kankan

(+224) 622-16-07-20