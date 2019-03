Le ministre de la Défense nationale rend un hommage appuyé aux trois soldats guinéens tués au Mali (discours)

En cet autre moment de consternation commune, c’est avec une grande émotion, que je prends la parole, au nom de Son Excellence Monsieur le Président de la République, Chef des Armées et au nom du Gouvernement, pour rendre un vibrant hommage à nos trois soldats froidement assassinés le 22 février dernier.

Ils ont été lâchement abattus par les forces du mal qui ont choisi la barbarie, la méchanceté, la violence, la perfidie et la haine comme moyens d’expression et de subsistance. Ces forces du mal rament à contrecourant des valeurs universelles de civilisation, de dignité, de paix, de sécurité et de progrès que nos Etats défendent si ardemment.

Je voudrais, d’ores et déjà, adresser à la MINUSMA, au Président de la République, Chef des Armées, à l’Armée guinéenne, aux familles des défunts et à l’ensemble du Peuple de Guinée, nos condoléances les plus émues.

Par la même occasion, je témoigne au blessé toute notre compassion, nos souhaits de prompt rétablissement et rassure les familles des différentes victimes de notre soutien.

Les auteurs de cette barbarie – ne nous trompons pas – font partie intégrante des bandes de ‘’hors la loi’’ qui sèment, ces dernières années, la terreur et la désolation sur tout le territoire de la République du Mali et des pays de la bande sahélo-saharienne.

Aveuglés par leur obscurantisme, ces barbares prétendent divertir la Guinée de son devoir de sang envers le Mali et de ses engagements envers la communauté internationale.

C’est pour cette raison et bien d’autres que le Président de la République, Chef des Armées, le Pr Alpha CONDE, à travers la Réforme du Secteur de sécurité, a relancé l’implication des forces armées guinéennes dans les opérations de restauration de la paix en Afrique et partout où les valeurs de civilisation humaine sont menacées.

Par les différents contingents qui se succèdent au sein de la MINUSMA, l’armée guinéenne qui s’est appropriée cette vision, accomplie honorablement sa mission et fait la fierté de notre pays.

Famille BANGOURA ! Famille THEA !Famille HABA! Nous comprenons la souffrance qui est la vôtre. Nous partageons votre douleur et votre chagrin. Soyez rassurées que l’armée guinéenne restera toujours à vos côtés.

Quant à vousAdjudant-chef Ismaël BANGOURA, Sergent-chef Michel THEA, Sergent-chef Yves HABA, braves combattants, en vous engageant sous le drapeau national, vous avez fait avec honneur le difficile choix de défendre le Peuple fier de Guinée jusqu’au sacrifice ultime.

Par cette mort brutale et inattendue, vous rejoignez le peloton des martyrs qui ont donné leurs vies pour l’émancipation de notre continent.

Soyez rassurés que ce noble combat infini de la liberté et de la souveraineté africaines, sera poursuivi inlassablement par vos camarades d’armes.

Vous ne mourez plus jamais car les martyrs ne sauraient mourir. Vous ne serez pas oubliés, car les martyrs ne sauraient être oubliés.

La Nation toute entière, avec votre sang versé, inscrira en lettres capitales, vos noms immaculés au panthéon de son histoire.

Pour l’éternité, reposez donc en paix ! Que la terre bénie de Guinée que vous avez servie avec courage et abnégation vous soit légère. Amen !