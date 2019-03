Nigeria : l’ambassadeur Siaka Cissoko présente ses lettres de créance au président de la Commission de la Cedeao

L’Ambassadeur Siaka CISSOKO a présenté le 27 février 2019 la lettre par laquelle le Président de la République Pr. Alpha CONDÉ, l’accrédite en qualité de représentant permanent de la République de Guinée auprès de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) dont le siège est à Abuja.

En recevant cette lettre d’accréditation, le président de la Commission de la CEDEAO, SEM Jean-Claude Kassi BROU a félicité le diplomate guinéen et a exprimé sa profonde gratitude au Président CONDÉ pour son engagement panafricaniste et volontariste en faveur du développent et de l’intégration régionale plus poussée de l’espace CEDEAO.

Pour sa part, l’Ambassadeur Cissoko a transmis les chaleureuses salutations du Chef de l’Etat, réaffirmant sa détermination à œuvrer, en étroite collaboration avec la Commission et ses agences spécialisées, à la conception, l’élaboration et la mise en œuvre des politiques et programmes communautaires.

En fin connaisseur des rouages de l’institution, le représentant permanent de la Guinée, précédemment directeur général de l’intégration africaine et chef du bureau national de la CEDEAO, a souligné la faible représentativité de la Guinée au sein de la CEDEAO avant de relever que le pays n’abrite aucune institution de la Communauté, contrairement à d’autres États membres qui en abritent une ou plus. À cet effet, le diplomate guinéen a relayé le souhait du Président Pr. Alpha CONDÉ de voir s’améliorer la représentativité de cadres guinéens dans l’administration de la Communauté pour mieux refléter le niveau d’engagement du pays.

En réponse, le président de la Commission a constaté le fait et rassuré que des mesures de correction adéquates seront prises, conformément aux instructions des dirigeants de la Communauté relatives au dégel des recrutements de nouveaux fonctionnaires de la CEDEAO.

Faut-il souligner que l’entretien s’est passé en présence de certains commissaires de la CEDEAO et du personnel de l’ambas