[Opinion] Qui est Béatrice DAUBIGE DUPONTOU pour le président Alpha CONDE ?

Depuis la visite du 26 février 2019 du Président Alpha CONDE à Madame Béatrice DAUBIGE DUPONTOU hospitalisée à la clinique Pasteur de Conakry, l’information fait la une et est l’objet de commentaires de toutes sortes, notamment au sein de la classe politique et dans la presse. L’émission ‘’Les Grandes Gueules’’ de la radio Espace TV ne s’est pas fait compter l’événement.

De quoi s’agit-il ?

Madame Béatrice DAUBIGE DUPONTOU, fille de feu Jean DUPONTOU, l’ami d’enfance du Président Alpha CONDE depuis le séminaire de Conakry où, à l’internat, ils ont partagé pendant six ans la même cabine. Ils étaient des amis inséparablesque seul le départ de Alpha CONDE pour des études en France a séparés, Jean DUPONTOU, fils unique de sa mère, n’ayant pu quitter celle-ci.

Se sentant une responsabilité à l’égard de la famille de son ami Jean, décédé en 1986, le Président Alpha CONDE reçoit chaque fois qu’il le peut les enfants de ce dernier. Tout récemment, en janvier 2019, il s’est rendu au domicile de madame Béatrice DAUBIGE DUPONTOU pour saluer la femme de son ami, qu’il appelle affectueusement ‘’sa femme’’, comme il appelle Béatrice ‘’sa fille’’. Il a entrepris de rénover le logement de ‘’sa femme’’ à Nzérékoré et du mobilier flambant neuf y a déjà été envoyé.

Il n’est donc pas étonnant qu’ayant appris l’hospitalisation de ‘’sa fille’’, Madame Béatrice DAUBIGE DUPONTOU, le Président Alpha CONDE se soit rendu à la clinique Pasteur pour lui apporter le réconfort moral et lui souhaiter un prompt rétablissement.

Alors en quoi un tel acte est-il politique ? Pourquoi donner une colorationpolitique à un acte strictement humain ? Pourquoi interpréter un tel acte comme un acte de débauchage politique ?

L’acte ne doit pas inquiéter un parti politique qui doit fidéliser ses militants et sympathisants par son ouverture, sa tolérance et la pertinence de ses choix et stratégies politiques.

L’histoire de la vie politique des Etats montre des membres defamilleconfessant des opinions politiques différentes sans que leurs relations humaines en soient affectées.

En observant le monde politique français, des exemples abondent :

les frères Poperen : l’un était communiste et l’autre socialiste ;

les frères Sanguinetti : l’un était socialiste et l’autre gaulliste ;

la famille Joxe : le père était gaulliste et le fils socialiste ;

les frères Debré : l’un était de la droite chiracquienne et l’autre de la droite balladurienne.

Ces hommes politiques français sont-ils différents par nature des hommes politiques guinéens ? Assurément non ! Leur comportement, expression d’une maturité politique, prouve bien que l’on peut confesser des opinions politiques différentes et entretenir des relations humainesnormales, surtout familiales. Il est bien possible de vivre parallèlement ses convictions politiques et ses relations personnelles.

Il faut élever le débat politique au niveau des idées et programmes de société et non des personnes pour faire avancer la Guinée.

Tomou Traoré, journaliste politique

