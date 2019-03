Barry Boubacar Copa met un terme définitif à sa carrière

Barry Boubacar Copa a annoncé samedi sur le site de l’OH Louvain qu’il mettait officiellement fin à sa carrière active.

Le gardien de but de 39 ans combinait son statut de gardien de but remplaçant avec un rôle d’entraîneur des gardiens de but à Louvain au cours des deux dernières saisons. A l’avenir, il souhaite se concentrer davantage sur ce dernier poste à l’OH Louvain qui évolue cette saison en DIB.

L’Ivoirien s’est installé à Louvain à l’été 2017, mais n’a finalement pas joué de duel officiel pour OHL. Auparavant, la Copa était devenue une icône dans le pays de Waes avec le SK Beveren (2003-2007) et le Sporting Lokeren (2007-2017). Il a défendu le but de Beveren 118 fois, et celui de Lokeren 271 fois.

Son dernier match professionnel date du 12 mars 2017, lors du match à domicile de Lokeren contre Charleroi (0-0). Copa était également membre de l’équipe nationale ivoirienne. Il a disputé 86 matchs internationaux et a participé aux Coupes du monde 2006, 2010 et 2014. Il a arrêté en tant qu’international le 2 mars 2015, il y a exactement quatre ans, au lendemain de la victoire de la Côte d’Ivoire dans la CAN 9-8 aux tirs au but contre le Ghana. Copa avait inscrit le tir au but de la victoire.

Belga