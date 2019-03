Lancement de la structure Kaba prod: Sékouba  Kandia sur scène, parle de réconciliation nationale  

La structure Kaba production située à Taouya dans la commune de Ratoma, a été officiellement lancée vendredi, 1er mars à travers une cérémonie culturelle organisée dans un réceptif hôtelier à Conakry. L’événement placé sous le haut patronage de la première dame de la République, Hadja Djénè Kaba Condé, avait pour but de rendre hommage à feu Sory Kandia Kouyaté, l’une des belles voix de la musique traditionnelle.

Dans son discours de circonstance, Aïcha Barry, directrice de la maison de production Kaba prod est revenue sur l’objectif de la création de leur structure en ces termes : »Kaba production est une structure de promotion culturelle et de sport notamment, le football. Cette jeune structure vient s’ajouter à celles qui existent déjà en Guinée pour apporter sa petite contribution à l’épanouissement de notre riche patrimoine culturel. Tant sur le plan national et international à travers l’organisation des événements culturels de grands standings et l’implantation d’une académie de football afin de booster nos jeunes talents dans ce domaine », dit-elle.

Se réjouissant du déroulement de la cérémonie, elle a parlé des structures culturelles et personnes qui ont marqué l’histoire de la musique guinéenne. Parmi ces promoteurs, feu Sory Kandia Kouyaté qui a été représenté sur scène par son fils Sékouba Kandia Kouyaté.

»Ils étaient nombreux ces artistes guinéens qui ont valablement représenté ce pays et qui ont marqué son histoire : Qui n’a pas entendu parler des ballets africains et Ballets Djoliba ? Qui n’a pas entendu parler de l’ensemble instrumental et Choral de Guinée ? Qui n’a pas entendu parler de Sory Kandia Kouyaté avec sa belle voix et ses lyriques qui ont su réconcilier deux pays en guerre. Aujourd’hui, nous avons tenu à travers ce lancement officiel de notre structure, rendre hommage à ce grand baobab », a-t-elle indiqué avec sourire aux lèvres.

L’artiste Sékouba Kandia Kouyaté, le grand parolier du Manding, également connaisseur du passé des peuples noirs, a parlé sur scène de l’histoire émouvante de l’Afrique tout en invitant la population guinéenne à la paix et réconciliation nationale pour un développement harmonieux de la Guinée.

Mohamed Cissé