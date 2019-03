Le député Ben Youssouf Keita : ‘’la gratuité de la césarienne et de l’accouchement est une réalité à l’intérieur du pays’’

La Commission Santé, Jeunesse et Sports de l’Assemblée nationale à sa tête, l’honorable Ben Youssouf Keita a publié le mercredi, 27 février dernier, le rapport d’enquête menée sur les différentes structures sanitaires à l’intérieur du pays.

Ce document de 33 pages confirme la gratuite de la césarienne et de l’accouchement mais dénonce en revanche, le maque d’équipements dans les hôpitaux et centres de santé. « La gratuité de la césarienne et de l’accouchement est une réalité à l’intérieur du pays. Des patients rencontrés ont confirmé cette information. Cependant, des problèmes persistent encore à Conakry, les citoyens sont souvent victimes de rançon de la part des agents de santé dans les structures sanitaires », a déploré Ben Youssouf Keita.

Poursuivant, le président de la Commission Santé, Jeunesse et Sport a indiqué que « des efforts doivent être fournis pour l’augmentation des kits dans les structures sanitaires mais aussi de s’assurer de leur qualité. La qualité des kits continue de faire l’objet de critiques dans certaines structures sanitaires à cause de la date de péremption souvent très proche au moment de la livraison de la complétude des kits », dit-il.

Du 21 juillet au premier août 2018, ces députés ont reçu à toucher du doigt les réalités que vivent, selon eux, les citoyens en matière de santé publique. Après cette sortie à l’intérieur du pays, la commission a fait des recommandations auprès du Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique qui sont entre autres :

« Améliorer la prestation de la PCG : Il s’agit d’améliorer la disponibilité à temps des médicaments dans les structures sanitaires à l’intérieur du pays; Développer et mettre en œuvre des stratégies de déconcentration de certains services spécialisés(ORL, diabétologie, urologie…); Améliorer la communication entre le ministère et les citoyens sur les questions de santé; Accompagner la mise en œuvre de la politique de la santé communautaire; Rendre effectif la déconcentration budgétaire comme prévu par la loi de finance 2019; Renforcer l’inspection auprès des structures sanitaires; Améliorer la sécurité dans certaines structures sanitaires à travers la clôture totale des lieux… »

Mohamed Cissé