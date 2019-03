C’est un Alpha Condé apparemment décidé qui s’est exprimé samedi sur le déguerpissement en cours au centre directionnel de Koloma où l’Etat doit récupérer dans un premier temps 169,8ha. Le président guinéen, balayant toutes les rumeurs distillées à son compte, a souligné qu’« il n’y aura pas d’état d’âme pour tous ceux qui occuperont les domaines de l’Etat ».

« (…) Des gens construisent n’importe comment. La deuxième république a dégagé Kaporo-rail à 60%, mais les gens sont venus occuper de nouveau et de façon illégale. Il n’y aura pas d’état d’âme pour tous ceux qui occuperont les domaines de l’État et toute autorité qui revendra un domaine de l’État sera sanctionnée et on récupérera”, assure le numéro un guinéen qui présidait une rencontre sur le partenariat public-privé dans un réceptif hôtelier de la place.

Noumoukè S.