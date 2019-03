Siguiri : un accident de la circulation fait deux morts

Dans la nuit du samedi à dimanche, un grave accident de la circulation s’est produit sur la nationale Siguiri-Kourémalé. Une voiture de marque « Mercedes » immatriculée RC4828T qui est entrée en collision avec deux motos. Le bilan fait deux morts sur place.

« Hier nuit, nous quittons Kourémalé-Guinée, on est venus trouver cet accident, la voiture quittait Siguiri et les deux motos partaient à Kaninkoh. Ce sont les chasseurs qui partaient à leur cérémonie, c’est ainsi que la voiture est venue gravement ramasser les deux motos. La gendarmerie frontalière de Kourémalé-Guinée s’est mobilisée sur les lieux pour s’enquérir des réalités et les victimes sont admises au poste de santé de Kourémalé-Guinée », dit un témoin de la scène.

Selon nos informations, les victimes devaient être des chasseurs du Mali pour une cérémonie traditionnelle.

Moussa Koutoubou Condé, correspondant à Siguiri

