50 personnalités les plus influentes de l’Afrique de l’Ouest en 2019 : Aboubacar Diallo sur la liste !!!

Difficile de tourner une riche page sans la lire. Le journaliste Aboubacar Diallo du Groupe Hadafo Médias et patron de MosaiqueGuinee a finalement été récompensé. Le confrère à la belle plume, aux analyses pointues et impartiales a été retenu parmi les 50 personnalités les plus influentes de l’Afrique de l’Ouest par Influences Magazine.

Dans une correspondance qu’il a adressée au journaliste guinéen au beau brin de plume, Ismaila Badji, directeur de publication du Magazine d’écrire : « c’est avec un grand plaisir que nous vous annonçons que votre profil a été retenu dans notre sélection des 50 personnalités les plus influentes de l’Afrique de l’Ouest-édition 2019. Nous vous présentons nos plus vives félicitations ».

La remise du trophée aura lieu le 15 juin prochain à l’hôtel Onomo de Dakar lors d’un gala. Ci-dessous, la lettre de nomination…