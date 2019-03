An 81 d'Alpha Condé : les souhaits particuliers de l'ancien ministre Siaka Barry...

De tous hommages faits à Alpha Condé à l’occasion de ses 81 ans, celui de son ancien ministre de la Culture Siaka Barry, sur sa page Facebook, paraît plus particulier…

Jour spécial pour une personne spéciale, qui a été pour moi, un père spirituel, un beau-père et surtout un bienfaiteur ! Mes prières les plus ardentes et sincères en ce jour de tes 81 ans : que Dieu te donne le discernement du roi Salomon afin d’éviter les pièges du pouvoir dressés sur ton chemin par tes propres courtisans dans cette mare aux crocodiles. Qu’il te donne la sagesse d’un Mandela afin de savoir t’en aller par la grande porte de l’histoire en remportant ta dernière bataille en 2020 contre les tentations et l’opium du pouvoir. Qu’il te donne la foi d’un Martin Luther King tout en t’érigeant comme le dernier rempart de notre jeune démocratie contre le despotisme qui la guette ! Bref que le bon Dieu te guide dans le sens des aspirations profondes et démocratiques de notre vaillant peuple !!!

Joyeux anniversaire, longue vie et santé au Président Alpha Condé !!!