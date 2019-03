Célébration du 8 mars : la ministre de l’Action Sociale annonce les couleurs

L’humanité célébrera le 8 mars prochain, la journée internationale de la femme. A cette heureuse occasion, la ministre de l’Action Sociale, de la Promotion Féminine et de l’Enfance, Hadja Mariam Sylla a animée vendredi dernier une conférence de presse animée au cours de laquelle elle a procédé au lancement des festivités de cette journée internationale qui a pour thème national : « Autonomisation des femmes en lien avec le développement durable : Bilan de 2010 à nos jours ».

Selon elle, « La journée du 8 mars est consacrée à des rassemblements à travers le monde et offre l’occasion de faire un bilan sur la situation des femmes. Traditionnellement, les groupes et associations de femmes militantes préparent des événements pour célébrer les victoires et les acquis, faire entendre leurs revendications ou encore améliorer la situation des femmes… »

Poursuivant, elle a précisé que c’est aussi l’occasion de mobiliser en faveur des droits des femmes et leur participation à la vie politique et économique pour les Etats. « C’est le lieu d’évaluer les différents engagements auxquels ils ont souscrit en faveur de l’émancipation féminine »

Plus loin, elle dira que « les Nations Unies définissent chaque année une thématique différente. Au titre de l’année 2019, le thème central retenu s’intitule « penser équitablement, bâtir intelligemment, innover pour le changement ». Cette thématique propose de réfléchir aux moyens innovants permettant de faire progresser l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes, notamment dans les domaines suivants : les systèmes de protection sociale, l’accès aux services publics et la construction d’infrastructures ».

Parlant des festivités, la ministre a annoncé que la Guinée célébra l’édition 2019 au cours d’un mois ponctué de conférences, de débats télévisés, de reportages radiodiffusés et télévisés, d’expositions-ventes, de portraits d’icones féminines et appui aux organisations d’autonomisation des femmes, remise d’équipements.

« Le 8 mars, nous allons procéder au lancement du projet d’appui à l’entreprenariat féminin et à l’autonomisation de femme( PEFAF); Exposition-vente; Valorisation de l’immense génie créateur des femmes guinéennes dans le domaine de l’artisanat et de l’agro-alimentaire; Visite aux femmes et enfants malades dans les CHU d’Ignace Deen et de Donka; Plaidoyer en faveur de l’inclusion, la participation, la protection et l’automatisation des femmes », a-t-elle indiqué.

Elisa Camara

+224 654 95 73 22