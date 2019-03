Cellou Dalein défend le libre-échange à Cape Town, en Afrique du Sud

Revenu de Dakar où il était en mission d’observation, le chef de l’opposition guinéenne Cellou Dalein Diallo est aussitôt reparti en Afrique du Sud pour une rencontre de l’Alliance des Libéraux et Démocrates pour l’Europe, le Pacifique, l’Afrique et les Caraïbes (ALDEPAC) qui s’est tenue à l’hôtel TAJ de Cape Town avec pour thème « Vers un accord de libre-échange entre l’Afrique et l’UE ».

D’idéologie libérale, le vice-président de l’International libéral, dans son discours devant un parterre de personnalités a insisté entre autres sur la nécessité de mettre en place une assistance transitoire pour assurer la mise à niveau des économies africaines. En retour, dit M. Diallo, « les pays africains doivent améliorer le climat des affaires, lutter contre la corruption, réaliser des infrastructures de base (routes, énergie, télécommunications, etc.) ».

Selon une note d’un proche de Dalein, « il a également insisté sur la nécessité d’une reconduction dans le prochain Accord global, les dispositions des articles 96 et 97 de l’accord de Cotonou qui engagent les deux parties de respecter les règles et les principes de la démocratie et de l’Etat de droit, d’assurer la protection des droits humains et de lutter contre la corruption ».

La rencontre qui a débuté le 1er mars dernier s’est achevée hier samedi au pays de Madiba.

Issa