Kourémalé-Guinée : deux morts dans l’éboulement d’une mine d’or

Dans la mine d’or de Kourémalé-Guinée, connue sous le nom « kognonfrah », un éboulement s’est produit et le bilan fait deux morts sur place. Ce sont Loncnény Bérété, âgé de 30 ans, marié à deux femmes et père de quatre enfants, originaire de Damissakoro relevant dans la sous-préfecture de Niandankoro et la seconde victime est Amara condé qui laisse une femme sans enfants.

« Bien sûr, Il y’a eu éboulement, deux personnes ont trouvé la mort sur place dans les environs de 15 heures, nous sommes informés de la situation. On s’est rendu sur les lieux pour chercher les victimes, après les avoir retrouvés, ils ont été inhumés samedi 03 mars 2019 aux environs de 21h », a dit Mamadi Camara

Autre chose, malgré l’éboulement qui a causé la perte en vie humaine, l’exploitation a continué.

Moussa Koutoubou Condé, correspondant à Siguiri

