L’UPG de Jean Marie Doré cherchait président, a trouvé Jacques Gbonimy

Me Jean Alfred Mathos se pilera-t-il à la sévère sentence de ce dimanche qui l’a éjecté violemment de son fauteuil de président de l’Union pour le progrès de la Guinée (UPG) du politique Jean Marie Doré? Jacques Gbonimy, ancien commissaire de la Ceni a pris les rênes du parti pour les quatre prochaines années suite à un congrès sans le président du parti. Il a élu à l’unanimité des congressistes présents. Désormais, c’est Gbonimy qui parlera au nom du parti de l’un des plus fertiles et coriaces leaders politiques de Guinée.

Focus de Mediaguinee