Roger Koudé à propos de la diversité culturelle : ‘’l’Afrique doit comprendre d’autres cultures et garder la sienne’’

Professeur de droit international et partisan de l’UNESCO, Dr Roger Koussetogue Koudé à Conakry depuis quelques jours, a animé samedi dernier, une conférence dans l’enceinte de l’Université Catholique de l’Afrique de l’ouest à Conakry (UCAO). Il était question de débattre sur le thème « la gestion de la diversité culturelle : Un défi pour les sociétés contemporaines »

Parlant du cas africain, il a indiqué : « Les cultures africaines sont perméables et dynamiques et c’est leur dynamisme qui fait qu’elles peuvent intégrer les autres cultures sans pour autant se renier. Les cultures africaines ne sont pas plus menacées que les autres cultures et que les cultures africaines sont parfois dans une position offensive », dit-il.

Poursuivant, il s’est montré critique face à la domination culturelle que fait face aujourd’hui au continent africain. « Si ces africains qui ont été arrachés de leur contient, déportés sans rien à plusieurs milliers de kilomètres de leurs terres et s’ils ont reçu à garder leurs cultures, leurs traditions et parfois leurs langues, je ne vois pas comment on pourrait revenir sur leurs terres pour leur faire perdre leurs cultures d’une grande diversité. »

Allant dans la même logique que l’écrivain Léopold Sédar Senghor, le conférencier (Pr Roger Koudé) a soutenu que l’Afrique doit intégrer les autres cultures en valorisant la sienne. « L’Afrique doit être en mesure de comprendre les autres cultures pour les intégrer tout en gardant sa propre culture. Ce qui me réjouis, c’est qu’en raison de la colonisation, les africains sont amenés à développer une autre connaissance du monde qui est parfois supérieure à celle des autres », conclut-il.

Mohamed Cissé