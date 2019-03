Transfert d’argent : la Poste guinéenne se ‘’numérise’’ et signe avec deux grosses banques 

A l’occasion de la présentation de ses produits qui s’inscrivent dans le monde numérique, l’Office de la Poste guinéenne (OPG) a paraphé lundi 04 Mars, un partenariat avec deux grandes banques à dimension internationale que sont Afriland First Bank Guinée et UBA qui évoluent dans le transfert monétaire en ligne. La cérémonie qui s’est déroulée dans les locaux de l’Office a réuni du beau monde.

Les ministres du Budget Ismaël Dioubaté, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique Abdoulaye Yéro Baldé, des investissements et partenariats public-privé Gabriel Curtis et l’inspecteur général du travail, Alia Camara ont honoré de leur présence la cérémonie de lancement.

Signant ces partenariats qui renforceront les capacités numériques de la poste guinéenne, le Directeur général, Mohamed Lamine Diallo a souligné l’importance de ces alliances en ces termes : « aujourd’hui, nous évoluons dans un marché très concurrencé, il est de la responsabilité du directeur général de la poste que je suis, de diversifier les produits et services de sorte qu’on aille au-delà des produits traditionnels de la poste notamment, le courrier, les colliers pour proposer à la clientèle une gamme variée de produits ».

Poursuivant, M. Diallo a mis un accent particulier sur les produits dont le lancement a été fait pour augmenter non seulement la visibilité mais aussi, permettre à la poste d’être de plus en plus proche de ses clients.

»Vous avez assisté à la publication des produits, ça part du voyage, (Guinée voyages), du transit du flash cash. Désormais, on peut faire du transfert avec cette plateforme qu’Afriland first bank nous donne pour pouvoir commercialiser nos produits au niveau de la poste dans le cadre de la vente en ligne à travers ’’makiti.com » afin que les gens dans leurs bureaux puissent se connecter sur la plateforme de vente en ligne pour faire leurs achats et la poste s’occupe de la livraison », a-t-il indiqué.

De son côté, le directeur général d’Afriland First Bank Guy Laurent Fondjo a martelé l’objectif de ce partenariat pour son entreprise.

»L’objectif du partenariat, c’est de permettre aux services financiers d’aller vers les populations et, nous savons que le service de la poste est l’un des postes qui a la plus grande implantation dans le pays. L’idée, c’est de mettre en synergie Afriland first bank et la poste afin de développer le réseau qui va permettre de vendre nos différents produits financiers et tous les autres services de la poste pour encourager et favoriser l’inclusion financière dans le pays », a-t-il dit.

Abondant dans le même sens, la directrice générale de UBA, Amie N’diaye Sow a magnifié ce partenariat et indiqué qu’il permettra à tous les citoyens guinéens de transférer l’argent en toute tranquillité et sécurité.

Représentant le ministre des postes et télécommunications et de l’économie numérique, le ministre Abdoulaye Yéro Baldé de l’enseignement supérieur s’est réjoui de la signature de ces accords et soutenu que la poste aidera la Guinée de poursuivre son chemin vers la numérisation qui est le carrefour mondial.

»J’en profite pour magnifier ce partenariat public-privé puisque cette cérémonie se fait parce qu’il y a un partenariat qui a été loué avec la banque UBA dans le domaine de la monétique et dans le même domaine avec la banque Afriland First Bank. Cela veut dire de plus en plus que le numérique envahit notre vie », souligne le ministre.

Le clou de la cérémonie a été marqué par une visite guidée des hôtes dans les nouvelles installations numérisées de l’office de la poste guinéenne. Désormais, la poste met à la disposition de ses clients à travers ses produits, tous les moyens pour transférer l’argent en toute sécurité.

Mohamed Cissé

+224 623-33-83-57