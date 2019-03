Alpha Condé félicite Macky Sall pour ‘’sa brillante réélection’’ à la tête du Sénégal

Le président guinéen Alpha Condé a félicité mardi son homologue sénégalais Macky Sall pour sa « brillante réélection » à la tête de son pays.

En course le 24 février dernier avec quatre candidats dont le jeune Ousmane Sonko, Macky Sall a remporté la présidentielle avec 58, 26%. Une victoire confirmée par la Cour constitutionnelle.

« En portant son choix à nouveau sur votre personne, le peuple sénégalais a décidé de demeurer résolument sur la voie de la poursuite de votre programme de développement socio-économique. Je saisis cette occasion pour vous réaffirmer mon entière disponibilité à œuvrer avec votre excellence pour la consolidation et l’élargissement des relations d’amitié, de fraternité et de coopération existant si heureusement entre la république du Sénégal et la république de Guinée », écrit Alpha Condé dans son message.

« En vous souhaitant mes vœux de bonheur et de succès dans vos hautes et exaltantes fonctions, je vous prie d’agréer Excellence monsieur le président et cher frère l’assurance de ma très haute considération », poursuit le président guinéen qui a accueilli récemment à Conakry l’ancien président Me Abdoulaye Wade à qui il a demandé de calmer le climat politique dans son pays en vue d’un scrutin apaisé.

Petit pays mais voisin coriace, le Sénégal a eu des relations souvent très agitées avec la Guinée.

Issa