Bientôt une monnaie unique de la Cedeao : les derniers réglages...

Après le concours régional pour la dénomination et le logo, les chefs d’Etat ont proposé, il y a quelques jours, un groupe de travail chargé de choisir le nom et les signes de la nouvelle monnaie.

Le processus devant permettre la mise en place d’une monnaie unique suit son chemin, en vue de son lancement, à l’horizon 2020. Le groupe constitué est composé des représentants des banques centrales et des experts dans les domaines de design, graphisme, économie, histoire, anthropologie, sociologie, sciences politiques, signes monétaires ou droit. Il devra choisir le nom et le logo parmi les propositions sélectionnées à la suite d’un concours ouvert aux ressortissants des pays de la sous- région, lancé en octobre-novembre 2018.

Les propositions des candidats devaient respecter trois conditions : ne pas être fondées sur le nom d’une personne, d’une « ethnie ou des expressions directement liées à une religion, à un pays ou à une institution », « refléter les valeurs d’unité et de solidarité communautaires de même que la vision des pères fondateurs de la Cédéao » et « refléter les valeurs culturelles et historiques communes de la Cédéao « .

La conférence des chefs d’Etat avait également demandé au Comité ministériel comprenant les ministres des Finances, le président de la Commission de la Cédéao (Communauté économique de développement des Etats de l’Afrique de l’ouest) et l’ensemble des gouverneurs des banques centrales des pays membres de finaliser les études d’impacts de la mise en place de cette monnaie unique.

Ce comité, après études, devra soumettre des propositions aux chefs d’Etat, lors de la session ordinaire de la Cédéao de 2019. Le président nigérien, Muhammadu Youssoufou, avait demandé l’accélération du processus de la mise en place d’une monnaie unique régionale à partir de 2020.

