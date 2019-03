Faranah : la Mairie redémarre sa machine d’assainissement

Débarrasser le centre ville de Faranah des ordures et tas d’immondices, tel est l’un des objectifs que la nouvelle équipe dirigeante de la commune urbaine de Faranah se fixe. C’est dans cet ordre d’idée que le maire et son équipe ont relancé les travaux d’assainissement du centre ville.

C’est le marché et ses alentours qui ont bénéficié les premiers coups de ballets. Plusieurs femmes, jeunes et responsables de quartiers ont marqué leur présence. Les autorités administratives ne sont pas restées en marge. Au nom des femmes présentes sur les lieux, Fatoumata Traoré a laissé entendre :

« Nous sommes très contentes de cette initiative du maire. Cette action prouve à suffisance l’amour et l’expression de patriotisme qu’incarne le maire, Oumar Camara pour sa commune et pour sa population. Il aime le développement de Faranah et c’est pourquoi il s’engage pour assainir la ville afin d’éviter les maladies. Nous invitons toute la population de venir participer à ces travaux d’assainissement. Il n‘est pas un problème de parti politique ni un problème ethnique. C’est l’intérêt de Faranah. Nous demandons au maire et ses collaborateurs de multiplier ces genres d’activités ».



Pour sa part, le premier vice maire de Faranah représentant le Maire a félicité et remercié la population pour avoir donner un caractère patriotique à cette activité. « Au nom du maire, les travailleurs de la mairie et la population, je remercie tous ceux qui se sont mobilisés pour venir participer à ces travaux d’assainissement. La propriété a une importance capitale. Elle n’a pas de prix. Nos mamans qui viennent trouver leurs quotidiens au marché ne peuvent pas rester dans la saleté. Si la foule se mobilise aujourd’hui pour assainir le marché et la gare routière, nous ne pouvons que leur remercier. Ces remerciements vont à l’endroit des chefs de quartiers, les présidents de jeunesse, ainsi qu’aux présidents de districts. Les ordures provoquent les maladies. Si la population a eu l’idée d’accompagner la commune pour nous débarrasser de ces ordures pour nous épargner des maladies, nous ne pourrons que la remercier », a souligné le premier vice-maire, Ibrahima Traoré dit « Okala ».

Parlant au nom de l’autorité administrative, le préfet de Faranah, Elhadj Ibrahima Kalil Keita a remercié et félicité la commune pour cette initiative, avant d’inviter la population à la paix et à l’unité.

« Je remercie la commune de l’initiative. Le pouvoir économique appartient à la commune, car c’est la commune qui développe, le préfet ne développe pas, le préfet encadre. Le budget, c’est pour la commune, les moyens c’est pour la commune, le travail revient à la commune. Nous félicitons la commune de cette initiative et nous invitons tout le monde, les chefs de quartiers, les chefs de secteurs à entretenir ce climat de propriété et je voudrais lancer un dernier appel, celui de la paix, celui de l’unité. Nous ne pouvons pas nous développer si nous nous ne donnons pas la main. Faranah est un grand terroir à cause d’un certain nombre de faits de la nature et de la société. Faranah, c’est la source de Djoliba, le grand fleuve Niger qui arrose toute l’Afrique de l’ouest sur un parcours de 4200 kilomètres à partir de Kobikörö, avant de se jeter dans l’Océan Atlantique par un delta. Là où ce Niger prend sa source, c’est un lieu de pèlerinage. Nous devons sauvegarder la source du Niger. Nous devons honorer le travail du Camarade Ahmed Sékou Touré qui a mis toutes les têtes africaines sous un même bonnet. Nous devons encourager le Pr Alpha Condé qui est prêt à développer notre pays, Alpha Condé qui est un grand bâtisseur. Donc, donnons-nous la main pour développer Faranah, nous sommes à vos côtés », dira-t-il entre autres.

A signaler que cette opération d’assainissement s’est déroulée dans un climat de joie et de fraternité.

Lanciné Keita, correspondant à Faranah

+224 628 464 659