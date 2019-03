Labé : le ministre Mory Sangaré échange sur le niveau d’avancement des programmes

Après Mamou, Dalaba et Pita, le ministre de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation était à Labé dans la soirée du lundi 4 mars dernier. En compagnie d’une forte délégation de son département, Mory Sangaré était venu rencontrer les différents directeurs préfectoraux de l’éducation, les DSEE et les DCE de la région administrative de Labé pour évaluer le niveau d’avancement des cours dans les différentes préfectures. La rencontre s’est tenue nuitamment dans la salle de l’amphithéâtre de l’ENI-CFP de Labé.

Interrogé sur cette visite, le Directeur national de l’Enseignement fondamental Alpha Mamoudou Diallo a, au nom du ministre déclaré : « On est réconforté, pour qui connaît les difficultés, les perturbations qu’on a eu au niveau de cette année scolaire. Comme les enseignants avaient pris des engagements, je crois qu’on est en train de faire le maximum, mettre les bouchés doubles afin de rattraper les cours perdus. Deuxièmement, c’est le plan infrastructurel, vous savez, c’est l’une de nos difficultés aussi. Mais les chantiers qui étaient prévus sont en train d’évoluer dans les normes. Avant qu’on ne vienne, il y a eu même une mission spéciale de contrôle des chantiers et nous avons son rapport. Notre présence sur le terrain confirme ces résultats obtenus. Troisièmement, ce sont les plans d’actions qui étaient élaborés, qui sont suivis, même s’il y a eu du retard et certaines faiblesses pour lesquels nous avons fait des remarques. Nous pensons que par rapport à l’année scolaire, les objectifs seront atteints ».

S’agissant du respect du calendrier scolaire et du déroulement des différents examens nationaux, Alpha Mamoudou Diallo souligne qu’à date, le chronogramme des différents examens nationaux n’est pas remis en cause.

« Le chronogramme, j’espère qu’il sera respecté parce que les gens confondent souvent rattrapage et prolongement de l’année et c’est ce qu’il faut éviter. Deuxièmement, ils ont réaménagé l’emploi du temps. Au niveau élémentaire, ils ont tous intégré la journée du jeudi. Déjà à Conakry, les enfants étudient du lundi au samedi, il n’y a pas de répit. Donc, le chronogramme sera respecté », conclut-il.

A noter que toutes nos tentatives d’avoir langue avec le ministre Mory Sangaré ont été vaines. Par ailleurs, aucun organe de presse hormis la RTG n’a été convié à cette rencontre nocturne entre le ministre Sangaré et ses cadres déconcentrés.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

