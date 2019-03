Soro, un destin pour la Côte d’Ivoire : le livre du journaliste Ibrahima Diallo bientôt sur le marché

Au regard de la situation sécuritaire au Burkina Faso, des doutes planaient sur la tenue de cette 26e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. A ce stade tout s'est bien déroulé.

L'exercice militaire sous contrôle américain visait à renforcer la capacité des armées de la région à lutter contre les organisations djihadistes et à protéger leurs frontières.

La place des personnes de petite taille dans la société béninoise n'est toujours pas reconnue. Et celles-ci sont souvent victimes de moqueries qui prennent pour cible leur handicap physique.

Macky Sall a été largement réélu au premier tour dans tout le pays et également dans la ville de Saint-Louis, au nord du pays

Le ministre allemand des Affaires étrangères a rencontré jeudi le président, Ibrahim Boubacar Keïta, mais aussi le chef de la MINUSMA et les populations. Au cœur de ses rencontres, les enjeux sécuritaires.

A la Une : les révélations de l’ancien avocat de Donald Trump et l’accrochage entre l’Inde et le Pakistan. Pour la presse allemande, décrire Trump comme un homme cynique et obsédé par son image, n’est pas surprenant.