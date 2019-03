Baidy en ‘’guest-star’’ face aux étudiants : ‘’nous avons réussi à la BCRG à maintenir l’inflation autour de 9,5%’’

Le deuxième vice-gouverneur de la Banque Centrale de la République de Guinée (BCRG), Baidy Aribot a animé ce mercredi une conférence-débats sur la monnaie guinéenne. Une rencontre qui a regroupé plusieurs encadreurs et étudiants venus d’universités publiques et privées de Conakry. C’était dans les locaux de l’université privée, Roi Mohammed VI sur l’initiative de la chambre représentative de l’enseignement supérieur privé (CREDUP).

Devant une foule d’étudiants curieux, le conférencier a tout d’abord fait un bref rappel historique de la monnaie guinéenne en ces termes : « La monnaie guinéenne a été créée le 1er mars 1960. Son avènement, sa gestion et son parcours sont riches d’événements et d’enseignements. C’est l’occasion de rappeler ici pour vous, les différentes phases qui ont jalonné l’évolution de la monnaie guinéenne qui nous tous un motif de souveraineté. Le tout premier est intervenu avec l’émission du franc guinéen de 1958, mis en circulation le 1er mars 1960, en remplacement des billets de francs CFA, consacrant ainsi la sortie de la Guinée de la zone franc et la création de la monnaie souveraine nationale qui s’appelle le franc guinéen. Le deuxième type concerne l’évolution qui a conduit le franc guinéen de type 1960, mis en circulation le 1er mars 1963, en remplacement du francs guinéens série 1958. Le troisième changement des signes monétaires a été produit en 1971 par l’avènement du type Syli, mis en circulation le 2 octobre 1972, à l’occasion du 14è anniversaire de notre indépendance, en remplacement du franc guinéen de type 1960. Le quatrième changement de signe monétaire a consacré l’évolution du Syli de type 1980, mis en circulation le 16 avril 1981, en remplacement du syli série 1971. Le cinquième changement a marqué le passage du Syli au franc guinéen type 1985, mis en circulation en janvier 1986, à l’occasion de la grande reforme libérale amorcée en 1985. Les autres changements de signe monétaire qui ont suivi ont consisté à une évolution de la famille des billets dans le sens du renforcement des éléments de sécurité et de redimensionnement des coupures avec en filigrane l’introduction des nouvelles dénominations », dira-t-il entre autres.

Poursuivant, il dira que l’économie guinéenne a connu plusieurs phases. « Je ne vais pas revenir sur toutes ces phases. Mais retenu qu’aujourd’hui, jusqu’au moment où je vous parle, la gestion de notre monnaie a permis à la Banque Centrale de la République de maintenir un taux de coefficient des réserves obligatoires à 16% pour les banques et à maintenir le taux directeur au niveau du crédit aux alentours de 12,5%. Tout pour préserver les acquis de stabilisation macroéconomique de notre pays. Aujourd’hui, en dépit des tensions qui persistent à savoir par exemple la hausse des salaires, nous avons réussi à la BCRG à maintenir l’inflation autour de 9,5% (…) En matière de politique dépense, notre marché bilatéral des enchères de devise a soutenu la valeur du franc guinéen par rapport aux autres devises. Aujourd’hui, l’écart sur le marché parallèle entre le franc guinéen et les principales devises tourne autour de 0,5%. Notre réserve de devise en matière de couverture d’importation, avant c’était autour de trois semaines, aujourd’hui, force est reconnaître que depuis 2010-2011, nous avons non seulement dépassé les trois mois d’importation, mais la Guinée a consolidé ses réserves autour de 5 à 6 mois d’importation. Ce nous a valu récemment les félicitations du Fonds Monétaire International (FMI)… »

Avant de terminer, il a précisé que les perspectives sont bonnes et prometteuses. « Nous avons en perspectives avec toutes les reformes menées, non seulement de maintenir l’inflation à un niveau compatible avec la croissance guinéenne projetée sur une gestion rigoureuse non seulement des réserves d’échange et la création des conditions pour un meilleur accès des petites et moyennes entreprises aux crédits. La réalisation aujourd’hui du système d’information de crédit opérationnel depuis 2017, s’inscrit dans ce cadre. Ce système est appelé à évoluer vers la création d’un bureau d’information de crédit de type privé. Ces reformes, honnêtement sont dues grâce aux efforts inlassables du Pr Alpha Condé. La stabilité du pays et les reformes qu’il ne cesse d’engager de manière courageuse ont permis aujourd’hui d’arriver à de bons résultats qui confortent notre économie. »

Youssouf Keita

+224 666 48 71 30