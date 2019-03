Cellou Baldé, UFDG :  ‘’la Constitution, ce n’est pas le Coran mais…’’ (audio)

La Constitution guinéenne [de 2010] doit-elle être révisée ? Le député uninominal de Labé –issu du principal parti de l’opposition- n’est apparemment pas opposé à un amendement de la Constitution s’il ne permet pas, dit-il, à un ‘’individu de s’éterniser au pouvoir’’.

Lors de son passage mardi dans l’émission ‘’Grand-débat’’ de la radio Gpp Fm de Labé, Cellou Baldé, dernièrement bombardé coordinateur des fédérations UFDG de l’intérieur a remis les pendules à l’heure en ces termes : « Moi, je pense que la constitution, pas dans le cadre de permettre à un individu de s’éterniser au pouvoir, est sujette d’amendement. Ce n’est pas la Bible, ce n’est pas le Coran, mais pas pour permettre à un individu de s’éterniser au pouvoir. En 2010, on avait toutes les chances de le faire avec le CNT [Conseil national de la transition] . Et il faut dire qu’il y a eu des influences et dans le CNT il y avait des gens, au lieu d’être des experts, c’était des snipers, des infiltrés qui se retrouvent avec le système. Si on prenait un Damaro qui est venu on ne sait par comment… Il était aux Etats-Unis depuis le coup d’Etat de juillet 1985, se faire passer comme une personne qui a été désignée par la diaspora, alors que ce n’était pas ça, il est venu intégrer le CNT, ils ont tout chambouler, ils ont inféodé le CNT. Rabiatou Sérah, on sait qu’elle est comptable aujourd’hui parce qu’on connait la position qu’elle adopte aujourd’hui, c’est comme si tout ce qui se faisait a été prémédité, elle savait dans quel navire elle allait s’embarquer après. C’est comme s’il y avait beaucoup de choses qui ont été négociées », déplore le député. Ci-dessous, l’audio de sa réaction…

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

620 44 25 83