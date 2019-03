En Mauritanie, trois quarts des partis dissouts

Plus de cinq semaines après la prestation de serment de Felix Tshisekedi, la RDC n’a toujours pas de nouveau Premier ministre. Celui-ci devrait venir du regroupement politique ayant la majorité à l’Assemblée nationale.

Seuls les partis représentés à l'Assemblée nationale et dans les conseils communaux peuvent faire partie de la Ceni. Or, l'actuelle Assemblée nationale n'a plus été renouvelée depuis huit ans.