La Société Navale Guinéenne se félicite de ses acquis

La Société Navale Guinéenne se félicite de ses résultats et cela, depuis l’arrivée de sa nouvelle directrice générale, Mme Kaba Fatoumata Cissé en juin 2012.

En effet, de 2012 à 2018, le chiffre d’affaire de la société a presque triplé. Cela grâce à la Stratégie de Diversification des Revenus de la société. Ce qui a sans nul doute, favorisé une évolution des revenus et le développement du secteur d’activités en évolution.

Les mêmes résultats très significatifs ont été également constatés dans le Transport Maritime de Personnes, Consignation et Affrètement. Par exemple, de Conakry aux îles de Loos de Kassa, une ligne de desserte est ouverte à travers un bateau de 270 places assises. Aussi, une reprise des activités de Consignation des navires au départ du Port de Conakry pour les ports de l’intérieur (Kamsar) et de la Sous-région. Cet exploit a donné comme résultats dans l’intervalle de 2013 en 2018, d’énormes améliorations dans l’aspect sécurité et confort. Du coup, les naufrages en mer se sont progressivement diminués.

A signaler aussi qu’en 2015, l’équipe de la SNG a assuré les prestations d’agent consignataire de navires, facilitant ainsi la desserte maritime entre le Port Autonome de Conakry et ceux miniers de la Région de Boké.

Il faut noter également que la SNG a fait des progrès dans dans le Transport et l’Entreposage de Fret Général. Cela se justifie par la construction d’un centre logistique de Kagbelen, bâti sur cinq (5) hectares dont : un bâtiment administratif de 470 m2 ; un entrepôt de 750 m2 ; une cantine de 240 m2 ; un garage d’entretien des engins motorisés, une station de distribution des produits pétroliers et plateforme de 17 000 m2. Ces initiatives ont permis à la Société Navale Guinéenne, un positionnement stratégique, une réponse visant à renforcer la politique de désengorgement du grand port de Conakry.

Dans le Transport de fret général, une flotte de camions semi-remorque, une grue de 60 tonnes, une remorque d’extensible de 30 m pour les colis hors forma et un porte char sont mis en application. Et comme résultat, la flotte d’engins lourd fait de la SNG, une entité qui répond aux normes de compétitivité et de qualité de service notamment, les délais de livraison et prix.

Par ailleurs, la Gare Maritime de Sandervalia est l’un des acquis de la SNG. Ce port connaitra un tirant d’eau de –3,50 à -6,50 et la fin des travaux (phase II) est prévue en fin mars prochain. La construction de ce port s’inscrit dans le cadre de la desserte maritime urbaine et interurbaine. Cette Gare Maritime apporte la réponse à la séparation des ports à usage commercial de ceux de transport des personnes….

Un autre acquis de la SNG est la mise à disposition d’un siège, bâtiment R+5. Cela améliore des conditions de travail, de l’image de marque de la société et la création d’une autre source de revenu.

La Société Navale Guinéenne contribue efficacement à la BND

La SNG a bien sûr sa raison d’être en Guinée. Elle est d’une importance capitale pour le développement du pays. En tenant compte des résultats annuels, la contribution au Budget National de Développement (BND) est passée de 4 milliards à 19 milliards de francs guinéens.

En l’espace de quelques années de sa nomination, Dame Cissé a su surprendre les guinéens avec pour preuve, un bilan élogieux. Ce qui a valu à son entité, de décrocher la palme d’or de la véritable contributrice du développement national, et bénéficier de la confiance méritée du Chef de l’Etat, Alpha Condé. Les perspectives sont aussi grandes pour les prochaines années !