Le Drian: ‘’l’Algérie est un pays souverain’’, c’est à lui ‘’de choisir ses dirigeants’’

Il faut laisser le processus électoral se dérouler en Algérie, « pays souverain » dont la stabilité est « essentielle », a déclaré aujourd’hui le ministre français des Affaires étrangères face aux troubles qui se déroulent dans ce pays à l’approche de l’élection présidentielle du 18 avril.

De nouvelles manifestations ont eu lieu hier à Alger, Constantine, Annaba et Blida, notamment, pour dénoncer la candidature d’Abdelaziz Bouteflika à un cinquième mandat. Agé de 82 ans, le président sortant ne s’est pas exprimé en public depuis son accident vasculaire cérébral en 2013 et se trouve actuellement à Genève pour des raisons médicales.

« Nous devons laisser le processus électoral se dérouler », a déclaré Jean-Yves Le Drian lors des questions d’actualité à l’Assemblée nationale. « La France évidemment, en raison de nos liens historiques (…), est très attentive au déroulé de cette échéance majeure. » Le ministre a mis en avant « trois principes ».

« L’Algérie est un pays souverain et c’est au peuple algérien, et à lui seul, qu’il revient de choisir ses dirigeants et son avenir, c’est au peuple algérien de définir ses aspirations, ce qui implique la transparence et la liberté du processus », a-t-il dit.

« L’Algérie est un pays ami auquel nous rattachent des liens multiples. Et évidemment ce qui se passe en Algérie a des liens directs et un fort retentissement en France, nous le constatons », a poursuivi Jean-Yves Le Drian.

Le chef de la diplomatie française a aussi décrit l’Algérie comme un « pays clé en Afrique et en Méditerranée. » « C’est pourquoi la stabilité, la sécurité et le développement de l’Algérie sont tout à fait essentiels et c’est dans cet esprit que la France appréhende cette échéance cruciale en Algérie », a-t-il conclu.

Le Figaro avec Reuters