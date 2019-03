Le préfet de Mali à propos du mariage de la fille de 13 ans : « les parents et les imams qui ont célébré l’union sont tous dans les mains de la police »

L’union célébrée avec faste le 28 février dernier entre Mamadou Samba Barry ‘’Gims’’ (23ans) et Fatoumata Binta Diallo (13 ans) à Mali continue d’occuper le devant de l’actualité.

Ce mercredi, dans l’émission ‘’Les Grandes Gueules’’ de la radio Espace fm, Elhadj Harouna Souaré, préfet de Mali, une ville de la Moyenne Guinée située au nord de Labé a déclaré que le jeune marié, les parents des conjoints et les imams qui ont célébré cette union sont tous dans les mains de la police ‘’ de la préfecture.

» Je précise que ce mariage n’a pas été fait au niveau de la commune, c’était certainement sur le plan religieux que le mariage a eu lieu dans le village. Donc nous avons mis en œuvre les services de sécurité qui ont interpellé le garçon, qui est présentement dans les locaux de la police de Mali. Et la jeune fille aussi a été localisée. Nous avons demandé aux autorités de Gaya de la mettre à la disposition des services compétents, elle est actuellement à Mali-centre entre les mains de la directrice préfectorale de l’action sociale, qui l’a conduite ce matin au niveau des structures sanitaires pour des visites médicales« , a annoncé le préfet de Mali, Harouna Souaré, ajoutant que ‘’les parents des deux parties et les imams qui ont célébré le mariage sont tous dans les locaux de la police de Mali et sont soumis aux enquêtes pour constituer le dossier qui va être transmis à la justice ».

A en croire le préfet, le jeune marié est un lycéen de 23 ans et le mariage a été célébré à Gaya, village d’origine du couple.

Elisa Camara

+224 654 95 73 22