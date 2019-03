[Lu pour vous] Savez-vous que Céline Dion a rencontré son amour alors qu’elle n’avait encore que 13 ans ?

Le mariage [précoce] -célébré avec faste à Mali, en Moyenne Guinée- qui a provoqué une levée de boucliers a poussé notre rédaction à fouiller un peu dans les archives. Mamadou Samba Barry Gims (23 ans) qui a épousé le 28 février dernier Fatoumata Binta Diallo (13 ans) -avant de la rendre à ses parents cinq jours après- n’est apparemment pas le premier à sauter dans le tas. Il y a bien la star de la musique mondiale la Canadienne Céline Dion qui a rencontré son mari alors qu’elle n’avait que 13 ans. Son mari, Réné avait 40 ans. C’était en 1981…

Céline Dion : l’amour interdit avec René

LONGTEMPS, CÉLINE A DÛ AIMER RENÉ EN SECRET

Il n’y a que dans les contes pour enfants que les princesses surmontent les obstacles et finissent par épouser leur prince charmant et à avoir beaucoup d’enfants. C’est pourtant l’histoire de Céline et René. Il était une fois…

Avant le premier baiser échangé, cela faisait déjà sept ans que René s’occupait d’elle. Cela faisait déjà sept ans qu’elle tremblait quand il s’approchait, qu’elle interprétait le moindre geste, le moindre regard… Céline a sans doute aimé René à la première rencontre, en 1981, alors qu’elle n’avait encore que 13 ans et se faisait de l’amour une idée rose guimauve. Evidemment, lui, ne la voyait que comme une voix, pas n’importe quelle voix bien sûr, puisque pour elle, pour lui offrir des albums, il est même allé jusqu’à hypothéquer sa maison, mais René est à cette époque un homme marié et déjà père de deux enfants. Céline n’est pour lui qu’une gamine à l’incroyable talent.

Les années passent. La jeune prodige sait intimement que cet homme qui croit tant en elle sera celui de sa vie. Elle se voudrait plus belle, plus sexy, elle voudrait tant que son regard sur elle se transforme… Surtout que, entre temps, le couple que formait le manager avec Anne Renée s’est délité. Le divorce a même été prononcé en 1985. René est donc libre. Mais Céline est encore mineure. Marie-Thérèse qui veille de très près sur sa fille n’est pas dupe, elle a bien compris le trouble de sa petiote et voit d’un très mauvais œil la possibilité d’une relation avec un homme qui affiche 26 ans de différence. Elle se dit, elle espère, sans trop y croire cependant, car elle connaît bien sa fille, que tout cela n’est qu’une passade. Evidemment, il n’en est rien.

Un jour, en direct à la télévision canadienne, Céline craque. Oui elle aime quelqu’un, elle l’aime de tout son être, mais ne peut rien dire, n’en a pas le droit. Les larmes coulent le long des joues qui ont perdu la rondeur de l’enfance. Elles sont sincères, même si, en coulisses, il a certainement été calculé et décidé qu’il était temps d’officialiser une vérité. En effet, le prince élu dès le premier regard par Céline a enfin embrassé sa princesse. La scène se passe au soir de l’Eurovision, à Dublin. Nous sommes en 1988. Céline y représente la Suisse avec la chanson Ne partez pas sans moi. Comme d’habitude, l’imprésario a parié sur sa protégée. Et comme d’habitude cette dernière a relevé le défi. Quand il la raccompagne dans sa chambre d’hôtel pour faire le point de la journée, Céline sent que c’est le moment, que c’est là que tout peu basculer. Alors, quand il s’approche pour l’embrasser sur les deux joues, comme il le fait d’ordinaire, elle se colle à lui, le regarde droit dans les yeux, sans ciller. La détermination de cette encore très jeune fille –elle a alors 20 ans- le trouble. Il dépose un baiser sur ses lèvres, sur son cou, il l’effleure à peine, mais c’est déjà trop tard… Il était une fois un amour qui dura toute la vie.

Source : Gala.fr