MATD : le ministre Bouréma Condé auprès des 983 déplacés sierra-léonais à Benty

Le ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, le général Bouréma Condé, s’est rendu mardi 5 mars 2019 à Kaleyiré, une localité frontalière relevant de la sous-préfecture de Benty (préfecture de Forécariah) pour apporter, au nom du chef de l’Etat et du gouvernement, des vivres et de l’argent aux déplacés sierra-léonais qui y ont trouvé refuge suite à un conflit opposant deux villages autour de la construction d’un centre de santé.

Il était accompagné du Directeur national de l’Administration du Territoire (Fadama Itala Kourouma), du Directeur national de la Décentralisation (Elhadj Abdoulaye Kaba), du préfet de Forécariah (Alhassane Camara), du préfet de Kambia (Sulaiman Kallon de la Sierra Leone), des cadres du SENAH et de la Direction en charge des Frontières.

Dans tous les villages frontaliers qu’il a traversés avec sa délégation (Pamelap, N’Contégué, Kaléyiré), le ministre guinéen de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation a tenu à rappeler les relations de bon voisinage qui ont toujours existé entre la Guinée et la Sierra Leone, de l’indépendance à nos jours. Mais depuis le 26 février 2019, comme indiqué plus haut, suite à un différend entre les villages sierra-léonais de Mapotolon et de Menkia, autour de la construction d’un centre de santé, la localité guinéenne de Kaleyiré a reçu 983 déplacés venus de l’autre côté de la frontière. Parmi eux, il y a 308 femmes et de nombreux enfants. Une situation qui ne peut laisser indifférentes les autorités guinéennes.

Sur instruction de Son Excellence Monsieur le Président de la République, Pr. Alpha Condé et de son Premier ministre, Dr. Ibrahima Kassory Fofana, cette délégation conduite par le général Bouréma Condé s’est ainsi rendue sur les lieux pour non seulement apporter le soutien moral et matériel de la Guinée aux déplacés sierra-léonais mais aussi échanger avec les autorités sierra-léonaises sur les dispositions pratiques à prendre pour que ces derniers regagnent, dans les meilleurs délais, leurs villages respectifs. Vingt (20) tonnes de riz et la somme de 30 millions de francs guinéens ont été présentés au nom du chef de l’Etat et de son gouvernement.

Dans son intervention de circonstance, le nouveau préfet de Kambia (Sierra Leone), M. Sulaiman Kallon, a remercié les autorités guinéennes pour ce geste magnanime en faveur de ses compatriotes et s’est engagé à trouver solution à ce problème dont on aurait pu et dû se passer allègrement. Le chargé de la sécurité à Kambia, Mustapha Bonnie, abondera dans le même sens pour rassurer davantage les 129 familles déplacées de la Sierra Leone afin qu’elles prennent le chemin du retour.

Les populations de Benty, par la voix des sages, ont dit toute leur satisfaction par rapport à ce déplacement d’un ministre de la République dans leur localité pour des raisons d’ordre humanitaire.

C’est sur une note d’espoir que la mission a pris fin.

Service Communication du MATD