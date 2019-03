Sékouba Savané à la RTG, la meilleure chose au bon endroit ! (Courrier du lecteur)

La Guinée dans un passé récent était un monde où les gens blâmaient les cadres sur fond d’accusation gratuite – et alors que leurs intérêts étaient en jeu ; mais ils brouillent tout simplement la piste de vérité, polémiquant sur la place publique des sujets inopportuns qui n’ont pas lieu d’être. C’est le cas notamment à la RTG où séjourne désormais notre confrère Sékouba Savané, notamment en qualité de Directeur général de cette vitrine nationale.

À sa prise de fonctions, ses contempteurs n’ont pas manqué de prophétiser son « échec », qu’il n’était qu’un « néophyte » de la maison (sic), mais en peu de temps, Sékouba Savané aura surpris tout le monde ; même ses adversaires les plus intransigeants reconnaissent cela aujourd’hui: que la RTG a changé.

Présentement, à la RTG, les travailleurs anonymes se frottent désormais les mains, parce qu’ils ont quelque chose à empocher au-delà de leur salaire (prime de reportage). Même les reporters les plus inactifs sourient aujourd’hui à la RTG, parce que le nouveau Directeur général sait absolument mettre en valeur l’humain. Le résultat : le public est absolument le juge suprême et appréciera. Et ce n’est pas le petit chantage médiatique qui le fera perturber dans sa mission. Il ira jusqu’au bout, s’agissant de mériter la confiance du chef de l’État.

Humilité est sa vertu

Après avoir passé plus de vingt-cinq ans dans la presse privée, Sékouba Savané reste toujours lui-même, modeste, il ne se glorifie jamais de ses longues expériences passées au niveau de plusieurs rédactions ; il est ouvert à tout le monde ; le président Condé sait également pour quelle raison il a choisi Sékouba Savané. (Comme disent certaines personnes, qu’il serait parti à la RTG pour y mettre de l’ordre).

Aujourd’hui, le harcèlement médiatique dont font preuve certaines personnes contre le Directeur général de la RTG, tire absolument leur origine de la simple jalousie. Parce que Savané vient du privé, et a surpris ses contempteurs s’agissant du changement et la rigueur à la RTG. Mais la réalité est que cette télévision nationale est désormais entre de bonnes mains. Les has been n’auront que les yeux pour pleurer – la prouesse des vrais gens de l’ombre (des travailleurs anonymes) est désormais revalorisée.

Mamadou Dian Bah

Source : alerteur