Dans le cadre de l’exécution des activités du master d’excellence en administration publique que l’Ecole Nationale d’Administration Publique (ENAP) du Québec délocalise en Guinée, l’Ecole Nationale d’Administration (ENA) lance un appel à candidature pour le recrutement d’un professeur local, titulaire d’un doctorat, devant dispenser le cours de Gestion du changement.

Les cadres intéressés par ce présent appel sont priés de faire parvenir une copie physique et électronique de leur CV, au plus tard le lundi 1er avril 2019 à 16 heures, au près du Chef du Département Formation de l’ENA, 2è étage du bâtiment du Centre de Perfectionnement Administratif (CPA) au Ministère de la Fonction Publique, de la Réforme de l’Etat et la Modernisation de l’Administration.

Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez contacter le Chef du Département Formation de l’ENA aux numéros suivants :

622 40 60 42 / 657 40 60 42 ou écrivez à diallomamadoucellou2000@yahoo.fr

Conakry, le 27 février 2019

Le Directeur Général

Laye Moussa CONDE