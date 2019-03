Cellou Dalein Diallo chez Me Kabélè Camara

Rentré hier de Cape Town, en Afrique du Sud, le chef de file de l’opposition guinéenne Cellou Dalein Diallo s’est rendu ce jeudi chez l’ancien ministre et leader du Rassemblement guinéen pour le développement (RGD) Maître Abdoul Kabèlè Camara. Les deux hommes ont échangé sur l’actualité nationale et parlé d’un possible rapprochement.

Camara et Diallo sont tous opposés à une troisième candidature du président Alpha Condé en 2020.

Focus de Mediaguinee