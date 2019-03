Fête internationale de la femme : déclaration de la ministre de l’Action sociale

Guinéennes,

Guinéens,

Chers compatriotes,

Conformément à des usages partagés depuis plusieurs décennies, notre pays, la République de Guinée, célébrera demain 08 mars, la Journée Internationale de la Femme.

Cette commémoration qui tire sa légitimité des revendications des travailleuses d’une industrie de textile de Chicago, aux Etats Unis, en 1857, sera placée sous le thème prioritaire : « Autonomisation des femmes et lien avec le développement durable ».

En se plaçant dans une perspective nationale et gardant constamment à l’esprit l’engagement personnel de Son Excellence Monsieur le Président de la République, Chef de l’Etat, le Professeur Alpha CONDE dans le processus d’émancipation économique de nos concitoyennes, le 08 mars de l’année en cours sera célébré autour du thème : « Autonomisation de la Femme Guinéenne : Quel bilan de 2010 à nos jours ?

Chers compatriotes,

Sans occulter le caractère festif des manifestations, l’occasion de la Journée internationale de la Femme sera mise à profit pour jeter un regard rétrospectif sur les résultats des immenses efforts consentis par la 3ème République dans le cadre de l’autonomisation de la couche féminine.

A cet égard, il est d’évidence qu’au niveau de tous les secteurs d’activités de l’ensemble des catégories socioprofessionnelles de nos concitoyennes, d’énormes progrès ont été accomplis.

Toutefois, en nous réjouissant de ces avancées qui confèrent aux femmes de Guinée la place qui est la leur dans le processus de développement national, nous devons poursuivre nos efforts de plaidoyer et de sensibilisation auprès des autorités nationales à tous les niveaux ainsi que nos partenaires pour la poursuite de leur engagement en faveur de celles qui constituent plus de 52% de la population globale de notre pays.

Citoyennes et Citoyens,

Chers compatriotes,

La commémoration du 8 mars de ce jour s’enrichira également du lancement du Projet d’Appui à l’Autonomisation de la Femme, une visite de compassion aux femmes et enfants malades dans les Hôpitaux d’Ignace Deen et de Donka ; une Exposition-vente qui valorisera l’immense génie créateur des femmes guinéennes dans les domaines de l’artisanat et de l’agroalimentaire.

J’invite toutes nos concitoyennes à saisir les opportunités qui nous sont offertes par Son Excellence Monsieur le Président de la République, Chef de l’Etat, le Professeur Alpha CONDE qui met un point d’honneur sur l’autonomisation de la femme considérée comme clé de voûte pour l’édification d’une Guinée émergente.

Vive la Coopération Internationale !

Vive les Femmes et les Filles de Guinée et du Monde !

Je vous remercie.