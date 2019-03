Moi, Baidy : ‘’élève pas brillant à l’école, juriste, chanceux, turbulent et ambitieux’’

Devant les étudiants de l’université Mohammed VI, le politique et 2è vice-gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée (BCRG) Baidy Aribot qui exposait sur la monnaie nationale a ouvert mercredi un court chapitre sur son parcours scolaire et aussi universitaire. Sans complexe…

« (…) Je n’ai pas fait de brillantes études, j’ai juste fait de hautes études. Je ne suis pas un économiste chevronné, je suis un simple juriste qui a commencé à travailler en 1993 et qui suit le cours de son destin. Ce n’est pas parce que nous sommes meilleurs que tous les Guinéens ou plus forts que nous sommes là. C’est parce qu’on a eu la chance. Quand j’étais à l’école, j’étais flamboyant, je n’étais premier de la classe, j’étais souvent classé entre 18 ou 20e.

J’étais turbulent, souvent bagarreur et chômeur, mais j’étais très curieux, peut-être que c’est ce qui a fait la différence entre d’autres et moi. Et j’ai toujours voulu aller de l’avant sans faire du mal à quelqu’un, ne pas construire ma vie, mon parcours sur des cadavres (…)».

Issa