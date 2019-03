Siguiri : un maire de commune rurale passé à tabac

Fermée début février 2018, la maison Schengen de Kinshasa a rouvert ses portes. Sa réouverture marque le début d'une normalisation des relations entre l’Union européenne et la RDC.

Des centaines d’habitations et de boutiques ont été rasées par les autorités guinéennes. Une semaine après, des dizaines de familles sont toujours sans abris.

Les deux pays s’accusent d’abriter des rebelles hostiles à leurs gouvernements. Dernière illustration de la détérioration de ces relations : la fermeture non confirmée par Kigali de la frontière ougando-rwandaise.

Plus de cinq semaines après la prestation de serment de Felix Tshisekedi, la RDC n’a toujours pas de nouveau Premier ministre. Celui-ci devrait venir du regroupement politique ayant la majorité à l’Assemblée nationale.

Seuls les partis représentés à l'Assemblée nationale et dans les conseils communaux peuvent faire partie de la Ceni. Or, l'actuelle Assemblée nationale n'a plus été renouvelée depuis huit ans.